Casa Branca confirma que Trump “ajudou” a preparar comunicado enganador do filho

A administração Trump confirmou ontem que o Presidente ajudou a preparar um comunicado enganador que o seu filho mais velho enviou aos media depois de o "New York Times" ter denunciado que se encontrou com uma advogada russa em plena corrida à Casa Branca.

Na madrugada de terça-feira, o "Washington Post" tinha revelado, com base em informações de fontes presentes em reuniões sobre o assunto, que foi Donald Trump quem, contra a vontade dos seus próprios conselheiros, disse ao filho para alegar que o encontro com Natalia Veselnitskaya em junho de 2016 só serviu para debater um programa de adoção de crianças russas por famílias norte-americanas e que as presidenciais americanas não foram um tópico de discussão.

Os emails que Trump Jr. trocou com um intermediário russo para agendar essa reunião viriam depois comprovar que a intenção da advogada ligada ao Kremlin era passar à campanha de Trump informações danosas sobre Clinton porque o governo russo queria "ajudar" o empresário a vencer as eleições de novembro.

Ao final do dia de ontem, a Casa Branca confirmou que o Presidente desempenhou um papel na preparação do primeiro comunicado que Trump Jr. enviou aos jornalistas quando o encontro com Veselnitskaya foi denunciado. Dessa forma, a porta-voz da administração, Sarah Huckabee Sanders, contradisse a garantia feita horas antes por Jay Sekulow, um dos advogados do Presidente, sobre Trump não ter estado de maneira nenhuma envolvido na preparação do documento.

"O comunicado que Don Jr. emitiu é verdadeiro", defendeu Huckabee Sanders na conferência de imprensa. "Não há qualquer imprecisão no comunicado. E o Presidente manifestou-se sobre ele como qualquer pai faria, com base nas informações limitadas que detinha."

Questionada sobre as palavras utilizadas pelo "Washington Post" na notícia, sobre Trump ter "ditado" o comunicado a Trump Jr., a porta-voz da Casa Branca garantiu que não foi assim. "Ele certamente não ditou. Mas manifestou-se [sobre o texto] e ofereceu sugestões, como qualquer pai faria."

Obstrução à Justiça

Nesse primeiro comunicado, o filho mais velho do Presidente garantiu que o encontro com a advogada russa na Torre Trump "serviu primariamente para discutir um programa de adoção de crianças russas". Com o avançar da investigação do "New York Times" no mês passado, seria depois apurado que, na verdade, Trump Jr. aceitou encontrar-se com Veselnitskaya porque esta queria oferecer-lhe informações "incriminatórias" sobre Hillary Clinton.

A revelação acabaria por levar o filho do Presidente americano a divulgar os emails trocados com um intermediário para marcar o encontro, mensagens que acabam a incriminá-lo bem como a Jared Kushner, genro e conselheiro de Trump, e a Paul Manafort, ex-diretor da campanha presidencial republicana, que também participaram no encontro.

A Casa Branca continua a insistir que o Presidente não teve conhecimento dessa reunião, apesar de estar na Torre Trump naquele dia e de ter sido também nesse dia que se referiu pela primeira vez aos "emails desaparecidos de Clinton".

Perante a confirmação de que Trump influenciou o comunicado enganador do filho, um advogado especializado em ética governamental que trabalhou para a administração de George W. Bush defende que o Presidente pode vir a ser acusado de obstrução à Justiça.

O que ele fez, defende Richard Painter ao "The Guardian", foi "empurrar uma testemunha para uma história falsa". E "isto coloca-os sob enorme pressão para mentirem sob juramento, de forma a manterem a consistência da história. Penso que isso é obstrução à Justiça." Para o advogado, é "muito provável" que o investigador especial Robert Mueller, nomeado para liderar as investigações à ingerência russa nas eleições americanas, "determine que houve obstrução à Justiça" da parte do Presidente se se provar que ele preparou um comunicado "falso se forma consciente" para o seu filho.

Também ao jornal britânico, a vice-reitora da Faculdade de Direito da Universidade de Yale defende que o facto de Trump ter ajudado a preparar o documento enganador sugere que houve "um investimento pessoal" do Presidente para "esconder algo que pode ligar a sua campanha aos russos".

"A intenção", adverte Asha Rangappa, "pode ser a coisa mais difícil de provar em termos de obstrução, porque é preciso demonstrar que a pessoa agiu de forma corrupta. É esse o padrão legal definido." Mas "quando se começa a ver que existe um motivo — que ele ou os seus filhos podem estar implicados [na interferência da Rússia] e que ele [Donald Trump] tentou deliberadamente esconder provas disso — isso reforça esse elemento criminoso."