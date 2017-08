Ataque suicida a coluna da NATO no Afeganistão provoca “número indeterminado” de vítimas

Um ataque suicida a uma coluna de militares da NATO esta quarta-feira, na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, resultou “num número indeterminado de vítimas”. A notícia foi confirmada por um responsável de segurança da missão aliada no Afeganistão.

Segundo Samim Khpalwak, porta-voz do governador regional, o ataque aconteceu por volta das 12h20 locais (8h50 em Lisboa) e foi reivindicado pelos talibãs através de uma mensagem do seu porta-voz Qari Yusuf Ahmadi, na sua conta na rede social Twitter. Não foram divulgadas informações sobre a nacionalidade dos militares atingidos nem sobre o seu estado de saúde.

Tudo aconteceu quando “a coluna das tropas internacionais estava a passar pela área”, explicou Samim Khpalwak, acrescentando que o local do atentado – Kandahar, na fronteira com o Paquistão – encontra-se na direção de uma importante base das forças dos EUA.

As forças de segurança do Afeganistão foram deslocadas para a zona e estão a tratar de esclarecer o número de vítimas, declarou uma fonte das autoridades afegãs. Em comunicado, a missão Apoio Resoluto da NATO diz “estar a trabalhar para reunir informação adicional o mais rápido possível e poder divulgar em breve mais detalhes sobre o sucedido”.

Segundo Jennifer Glasse, repórter da Al Jazeera em Cabul, capital do Afeganistão, “os talibãs estão muito ativos [na zona onde se deu o ataque] e nos últimos dias têm-se registado muitos confrontos entre o grupo terrorista e as forças de segurança afegãs”. “Há uma grande preocupação com o aumento da violência no país e as pessoas começam a apontar o dedo ao Governo afegão por considerarem que este não tem sido capaz de proteger o seu povo”, afirmou ainda a repórter.

Na semana passada, pelo menos 26 soldados afegãos morreram e 13 ficaram feridos num ataque dos talibãs a uma base do Exército na província de Khakrez.

Cerca de 13 mil militares da NATO encontram-se atualmente no Afeganistão em treino e a desempenhar tarefas de apoio. Recentemente, a NATO pediu aos países membros um aumento das suas tropas para apoiar a missão no país. O próprio Presidente dos EUA, Donald Trump, estará a ponderar o envio de mais quatro mil soldados norte-americanos para o país, para conter os avanços dos talibãs.

Em janeiro de 2015, os rebeldes ganharam terreno em algumas zonas do Afeganistão e lutam contra o Governo afegão em pelo menos 43% do território, segundos números divulgados pelo Governo dos EUA.