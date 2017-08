Administração Trump acusada de falsificar notícia com a Fox News

Um comentador de longa data da Fox News abriu esta terça-feira um processo judicial contra o canal norte-americano, alegando que, para desviar as atenções do escândalo da Rússia, a administração Trump conspirou com a Fox para criar uma notícia falsa sobre a morte de Seth Rich, ex-assessor da Comissão Nacional Democrata (CND) que foi assassinado em julho de 2016.

Na história, escrita pela jornalista Malia Zimmerman e entretanto desmentida pelo próprio canal, era sugerido que Rich estava em comunicação com a WikiLeaks, implicando que foi ele – e não hackers ligados ao governo russo –quem passou os emails internos da CND à organização fundada por Julian Assange, que esta começou a divulgar quatro meses antes das presidenciais de novembro.

De acordo com a Rádio Pública Nacional (NPR), o processo judicial foi interposto por Rod Wheeler, ex-detetetive sediado em Washington DC, que trabalha há muito como comentador pago da Fox News e que foi contratado por Ed Butowsky, grande dador do Partido Republicano, para investigar o homicídio de Rich.

Wheeler acusa a estação televisiva de difamação por ter "deliberadamente fabricado" declarações que lhe foram atribuídas nesse artigo, intitulado "Seth Rich, funcionário da CND assassinado, contactou com a WikiLeaks, dizem múltiplas fontes".

O comentador acusa Butowsky de alimentar a história falsa para "enterrar a especulação" de concluio entre a equipa de campanha de Trump e a Rússia. Nos documentos judiciais, alega ainda que o Presidente dos EUA reviu pessoalmente a história da Fox antes da sua publicação, com Sean Spicer, à data porta-voz da Casa Branca, a encontrar-se depois com Wheeler e com Butowsky para eles o informarem do progresso do artigo na internet.

Reagindo à notícia da NPR, a Fox News disse esta terça-feira que o processo judicial não inclui quaisquer "provas concretas" de que o artigo foi preparado em parceria com Donald Trump, garantindo ainda que é "completamente erróneo".

"A retração desta história ainda está a ser investigada internamente e não temos quaisquer provas de que Rod Wheeler tenha sido mal citado por Zimmerman", garante Jay Wallace, diretor de notícias do canal, num comunicado enviado à "Mother Jones". "Para além disso, a Fox News nega veementemente as alegações de discriminação racial contidas no processo – a disputa entre Zimmerman e Rod Wheeler [que é afroamericano] nada tem a ver com raça."

A Casa Branca e Ed Butowsky ainda não reagiram publicamente à notícia da NPR.