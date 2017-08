Russos estão nervosos com a “imprevisibilidade” dos EUA

As primeiras denúncias de ingerência russa nas eleições dos EUA surgiram há pouco mais de um ano e, ao final de seis meses de administração Trump, várias informações já ajudaram a descortinar o aparente objetivo dessa campanha de ciberataques e contrainformação: o governo de Vladimir Putin queria “ajudar” Donald Trump a derrotar Hillary Clinton, como um intermediário russo disse ao filho mais velho do agora Presidente para o convencer a encontrar-se com uma advogada ligada ao Kremlin há um ano.

Ao longo da campanha, e já depois de ter sido eleito e de tomar posse, Trump manteve sempre a retórica de que respeita Putin e de que, ao seu leme, os EUA iam ter uma relação diferente com a Rússia, mais amigável. Essa postura foi alimentando preocupações na Europa, cujo leste continua a ser palco de atividades militares tidas pelos europeus como “agressões e ameaças” (veja-se a anexação da Crimeia ucraniana em 2014) — e também as preocupações dos legisladores norte-americanos, sobretudo por causa da ingerência no processo eleitoral e pelo papel que o país desempenha na guerra da Síria, onde continua a apoiar as forças de Bashar al-Assad.

Foi por causa disso que, na sexta-feira, 98 dos 100 senadores dos EUA aprovaram um novo pacote de sanções à Rússia, a par de um projeto-lei que torna virtualmente impossível que o Presidente suspenda ou anule essas sanções. Foi uma demonstração de força e união rara entre os dois partidos americanos, que veio colocar Trump entre a espada e a parede: de mãos atadas, ou promulga as medidas ou veta-as. Optar pela segunda alternativa seria enterrar-se ainda mais nas suspeitas de que colaborou com os russos para ser eleito.

E agora?

DOMINIQUE FAGET/GETTY

A Casa Branca levou poucas horas a anunciar que Trump pretende assinar o diploma para castigar a Rússia. Moscovo nem sequer esperou por essa reação e apoderou-se logo na sexta de duas propriedades do governo americano no país, anunciando que ia estudar a expulsão do seu corpo diplomático. Este domingo, seria anunciado que 755 funcionários vão ter de “suspender as suas atividades” na Rússia até 1 de setembro, no que analistas dizem ser um eufemismo para a sua inevitável expulsão do país.

“Estivemos à espera durante bastante tempo que as coisas mudassem para melhor, mantivemos a esperança de que a situação ia mudar, mas a julgar por tudo isto, se vai mudar não será tão cedo”, declarou Putin na televisão pública. “Mais de mil pessoas, entre diplomatas e tecnocratas, já trabalharam e continuam a trabalhar [nas delegações dos EUA] na Rússia; 755 vão ter de suspender essa atividade.”

Foi o passo mais duro ao nível da diplomacia entre os dois países desde uma rutura semelhante em 1986, no rescaldo do incontornável declínio da URSS. E para o “New York Times”, foi a prova de que Putin sabe que está a perder o jogo de influências no Ocidente. “A aposta [na melhoria das relações com os EUA tendo Trump na presidência] saiu-lhe pela culatra de uma forma incrível”, apontava domingo o diário. “Se as sanções aprovadas de forma esmagadora no Congresso enviam uma mensagem a Moscovo, é a de que as mãos de Trump estão agora atadas.”

MLADEN ANTONOV/GETTY

Ao jornal, a diretora de estudos sobre a Eurásia, a Rússia e a Europa de Leste na Universidade de Georgetown explica que “um dos grandes objetivos de Putin é assegurar que a Rússia continua a ser tratada como se ainda fosse a União Soviética, uma potência nuclear que tem de ser respeitada e temida”. Putin, explica Angela Stent, “achava que ia conseguir obter isso de Trump” , mas agora, e “com este nível de imprevisibilidade” na política americana, “os russos estão nervosos”.

Para já, há dúvidas quanto ao número avançado pelo governo russo: uma avaliação dos EUA em 2013 apurou que existiam, à data, 934 funcionários ‘locais contratados’ na embaixada em Moscovo e nos três consulados de um total de 1279, o que significa que o número de cidadãos americanos a trabalhar no corpo diplomático é bastante inferior aos 755 abrangidos pela medida recém-anunciada.

Perante tudo isto, a administração continua parca em palavras. Depois de a Casa Branca ter garantido que Trump vai promulgar o decreto anti-Rússia (ainda não se sabe quando), o Departamento de Estado reagiu à retaliação de Moscovo no domingo com um curto comunicado que não ajuda a antever o que vai acontecer a seguir. “Este ato é lamentável e gratuito. Estamos a avaliar o impacto de tais limitações e como lhes vamos responder”.

Artigo publicado na edição do Expresso Diário de 31/07/2017