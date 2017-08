Quase 500 turcos no banco dos réus sob acusações de “conspiração” contra Erdogan

Começa esta terça-feira o maior julgamento a ter lugar na Turquia desde a tentativa de golpe de Estado em julho do ano passado, com quase 500 pessoas prestes a serem presentes a um tribunal dos arredores de Ancara pelo seu alegado envolvimento nesse golpe falhado.

Ao todo, 468 pessoas vão sentar-se no banco dos réus, entre elas o ex-chefe da Força Aérea turca, Akin Ozturk, enfrentando acusações variadas como “conspiração para depor o governo”, “homicídio”, “violação da Constituição” e “tentativa de assassínio do Presidente” Recep Tayyip Erdogan. Todos os suspeitos são acusados de conspirar contra o governo a partir da base aérea de Akinci, a noroeste da capital, tida como o centro operacional desse golpe.

O governo diz que foi a partir daquela base que foram dadas ordens para que caças F-16 sobrevoassem e atacassem a capital a 15 de julho do ano passado. Nesse dia, o parlamento turco foi bombardeado três vezes pelos F-16.

Fethullah Gülen entre os réus

Dos 468 suspeitos formalmente acusados e que começarão hoje a ser julgados, 461 já foram detidos. Os restantes sete continuam foragidos, entre eles Fethullah Gülen — o clérigo tornado empresário, em tempos grande aliado de Erdogan, que se exilou nos EUA em 1999 e que é classificado pelo Presidente turco como o “cérebro” do golpe falhado, uma acusação que Gülen continua a desmentir a partir da Pensilvânia.

Entre os detidos conta-se ainda Adil Oksuz, um teólogo que as autoridades turcas dizem ter desempenhado o papel de “imã” na orquestração do golpe e que é acusado de coordenar as ações no terreno contra o governo em parceria com Gülen.

O empresário Kemal Batmaz será julgado pelo alegado apoio a Oksuz, que foi detido imediatamente a seguir ao golpe falhado mas que fugiu para parte incerta após ter sido libertado. Batmaz, pelo contrário, integra o grupo de 461 suspeitos que estão detidos há vários meses na prisão de Sincan, nos arredores de Ancara.

A tentativa de golpe conduziu à morte de cerca de 300 pessoas e, no seu rescaldo, o governo de Erdogan declarou estado de emergência em todo o país — um que vigora até hoje e sob o qual as autoridades prenderam ou despediram dezenas de milhares de funcionários públicos e membros das Forças Armadas e do ramo judicial.

A “purga” de críticos e opositores denunciada por várias organizações não-governamentais (caso da Human Rights Watch), por governos estrangeiros (incluindo pela União Europeia) e por personalidades influentes da Turquia (como o Nobel da Literatura Orhan Pamuk) também passou pelo encerramento de várias organizações de media, com dezenas de jornalistas já a serem julgados sob acusações de colaborarem com grupos terroristas.