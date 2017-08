Pelo menos 3 mortos em tiroteio durante julgamento de gangue em Moscovo

Na altura decorria uma audiência. Cinco dos nove acusados conseguiram desarmar os agentes de segurança do tribunal e usaram as armas para fazerem reféns, adianta a agência TASS

Pelo menos três pessoas morreram num tiroteio, esta terça-feira, num tribunal de Moscovo, adianta a agência de notícias russa TASS, que refere ainda três feridos. As vítimas mortais são identificadas como atacantes – outros dois foram desarmados, acrescenta a TASS. Já a Reuters e a BBC falam em quatro mortos.

Segundo a Reuters, que cita uma advogada, na altura decorria uma audiência onde estavam nove acusados. O caso em julgamento reunia um grupo de réus, elementos do gangue GTA, acusados ​​de vários assassinatos em Moscovo e nas regiões vizinhas de Kaluga, entre 2012 e 2014. Estão também em causa os crimes de banditismo, saque, produção ilegal e posse de armas, e roubo de documentos.

De acordo com os diferentes relatos, a polícia e várias ambulâncias acorreram ao local.

Os acusados estiveram na origem do incidente, ao desarmar os agentes de segurança do tribunal, usando as armas para fazerem reféns.

“Nós estávamos numa sessão diferente, quando se ouviram tiros. Mais de 20. Começamos então a ser evacuados. Eu vi uma oficial de justiça ferida, com o rosto em sangue. Mais tarde alguém disse que um guarda ficou ferido também”, afirmou a advogada Sofia Rubasskaya, citada pela TASS.