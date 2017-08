Jordânia. Parlamento aprova abolição da lei que permitia violador casar com a vítima

O Parlamento da Jordânia aboliu esta terça-feira uma lei que permitia que o autor de uma violação casasse com a vítima, para evitar a cadeia. “Os deputados acordaram anular o artigo controverso 308 (do Código Penal), que permitia ao violador casar com a sua vítima para escapar ao castigo”, refere a agência Petra.

A medida foi tomada no quadro do projeto de alteração da lei penal 2017 aprovado pelo Parlamento. O primeiro-ministro, Hani Mulqi, afirmou “o compromisso do governo em relação à anulação do artigo 308 para consolidar a proteção da família jordana”.

Durante a manhã, dezenas de ativistas e responsáveis de ONG manifestam-se junto do Parlamento jordano, antes da votação. Segundo a AP, várias organizações de Direitos Humanos apelaram à revogação do artigo 308 — que prevê “o casamento da vítima com o violador” —, no entanto, os legisladores propunham alterações à lei, como o fim da condenação para os indivíduos que mantiveram relações sexuais consentidas com raparigas entre 15 e 17 anos, que aceitam depois casar com as menores.

A Human Rights Watch defendeu que a lei constitui um “flagelo máximo em termos dos Direitos Humanos dos jordanos”, enquanto outras organizações alertaram que se o artigo fosse apenas alterado seria um retrocesso na campanha em prol da defesa dos direitos das mulheres.

De acordo com a secretária-geral da Comissão Nacional das Mulheres na Jordânia, Salma Nims, as dúvidas dos parlamentares prendiam-se com uma questão cultural, que privilegia o casamento das vítimas com os agressores de forma a evitar o estigma social por terem sido violadas. Contudo, a responsável advertiu que a lei não protege a honra das vítimas, mas somente o agressor.

A par da Jordânia existem outros países que têm leis similares no Médio Oriente Nos últimos anos, a Tunísia, o Egito e Marrocos aboliram esse artigo.