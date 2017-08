Jordânia. ONG apelam à revogação da lei que permite violadores casarem com vítimas

Dezenas de ativistas e responsáveis de ONG manifestam-se esta terça-feira junto do Parlamento jordano, no dia em que será votada uma alteração à lei que permite que as vítimas se casem com os violadores.

Segundo a AP, várias organizações de Direitos Humanos apelam à revogação do artigo 308 — que prevê “o casamento da vítima com o violador” —, no entanto, os legisladores estão a propor apenas alterações à lei, como o fim da condenação para os indivíduos que mantiveram relações sexuais consentidas com raparigas entre 15 e 17 anos, que aceitam depois casar com as menores.

A Human Rights Watch defendeu que a lei constitui um “flagelo máximo em termos dos Direitos Humanos dos jordanos”, enquanto outras organizações alertam que se o artigo for apenas alterado será um retrocesso na campanha em prol da defesa dos direitos das mulheres.

De acordo com a secretária-geral da Comissão Nacional das Mulheres na Jordânia, Salma Nims, as dúvidas dos parlamentares prendem-se com uma questão cultural, que privilegia o casamento das vítimas com os agressores de forma a evitar o estigma social por terem sido violadas. Contudo, a responsável adverte que a lei não protege a honra das vítimas, mas somente o agressor.

A par da Jordânia existem outros países que têm leis similares no Médio Oriente Nos últimos anos, a Tunísia, o Egito e Marrocos aboliram esse artigo.