Foi Trump pai quem disse a Trump filho para mentir sobre encontro com advogada russa

O Presidente dos Estados Unidos ditou pessoalmente ao seu filho mais velho o primeiro comunicado que este divulgaria quando o “New York Times” revelou que ele se encontrou com uma advogada russa em junho de 2016 na Torre Trump, em plena corrida à Casa Branca.

Nesse comunicado, Trump Jr. alegava que a reunião só serviu para debater a adoção de crianças russas por famílias americanas sob um programa de intercâmbio que, anos antes, tinha sido suspenso por Vladimir Putin, o Presidente da Rússia, quando o Congresso americano aprovou sanções contra membros do seu governo suspeitos de violações de Direitos Humanos e corrupção.

Dias depois — e para se adiantar ao “New York Times” quando este anunciou que já tinha em sua posse os emails que Trump Jr. trocou com um intermediário da Rússia — a correspondência divulgada pelo próprio Trump Jr. acabaria por provar que o motivo do encontro teve a ver com informações danosas sobre Hillary Clinton que Natalia Veselnitskaya, a advogada com ligações ao Kremlin, queria passar à equipa de Trump porque o governo russo queria “ajudar” o candidato republicano a ganhar as eleições.

De acordo com o “Washington Post” numa notícia avançada na madrugada desta terça-feira, Trump Jr. mentiu numa primeira instância sobre o conteúdo da discussão com Veselnitskaya sob ordens diretas do seu pai, que contrariou a vontade dos seus conselheiros mais próximos.

“À margem da cimeira do G20 na Alemanha no mês passado, os conselheiros do Presidente Trump discutiram como responder à nova revelação de que o filho mais velho de Trump se tinha encontrado com uma advogada russa durante a campanha de 2016 — uma revelação que os conselheiros sabiam que acarretava perigos políticos e potencialmente legais", aponta o WaPo. "A estratégia, concordaram os conselheiros, deveria passar por Donald Trump Jr. divulgar um comunicado para ficar à frente da história. Eles queriam que ele fosse honesto, para que a sua versão não pudesse ser repudiada mais tarde quando novos detalhes surgissem. Mas numa questão de horas, e sob ordens do Presidente, o plano mudou.”

As novas revelações foram avançadas ao “Washington Post” por fontes da Casa Branca com conhecimento destas discussões, sendo depois confirmadas por duas fontes de topo do governo à ABC News. De acordo com todas elas, a decisão de que Trump Jr. ia ser “honesto” sobre o encontro com Veselnitskaya mudou durante o voo de regresso de Trump aos EUA depois da cimeira de dois dias em Hamburgo.

No primeiro comunicado em que o filho mais velho do Presidente se tentou defender da notícia do NYT, era dito que o encontro serviu “primariamente para discutir a adopção de crianças russas” e não assuntos da campanha presidencial americana.

Trump Jr. acabaria depois por assumir que a advogada ligada ao Kremlin queria passar-lhe informações sobre a rival do pai na corrida, divulgando os emails que trocou com Rob Goldstone para marcar o encontro com ela. Neles, o intermediário, um agente britânico ligado à indústria musical russa, informava Trump Jr. que a advogada tinha informações “prejudiciais” para Clinton que queria passar-lhe porque “a Rússia e o seu governo” queriam “ajudar” o seu pai a derrotá-la, ao que Trump Jr. respondeu: “Adoro isso.”

Para já, nem Donald Trump nem Donald Trump Jr. reagiram às novas denúncias. Note-se que, depois de terem sido chamados a prestar depoimentos no Senado sobre este encontro e sobre outras potenciais ligações a operacionais russos, Trump Jr. e Paul Manafort — à data diretor da campanha de Trump, que também participou na reunião — conseguiram evitar a sessão pública, não se sabendo para já o que disseram aos legisladores nas suas entrevistas privadas.

Jared Kushner, cunhado de Trump Jr. e genro e conselheiro do Presidente, que também participou na reunião, foi ao Senado prestar declarações mas conseguiu que a sessão decorresse à porta fechada. Antes de chegar ao Capitólio, publicou um comunicado em que garantia que não participou em quaisquer esforços de “conluio” com o governo russo para que o sogro fosse eleito Presidente dos EUA.