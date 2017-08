Estados Unidos vão testar míssil balístico intercontinental na quarta-feira

O teste ocorre num momento de tensão com a Coreia do Norte que lançou um engenho similar na sexta-feira passada

Os EUA vão disparar na quarta-feira um míssil balístico intercontinental, desarmado, da base Vandenberg da Força Aérea, na Califórnia, em plena tensão com a Coreia do Norte, por ter lançado um engenho similar na sexta-feira.

O teste está previsto para ocorrer entre as 12h01 e 18h01 locais (8h01 e 19h01 de Lisboa), informou esta terça-feira fonte da base aérea, citada no condado de Santa Bárbara, em breve comunicado.

O objetivo do teste, à semelhança dos anteriores do mesmo programa, é o de “validar e verificar a efetividade, preparação e precisão” do sistema, ainda segundo o mesmo texto.

A de quarta-feira vai ser a quarta deste tipo de mísseis, os Minuteman, efetuada este ano a partir da base californiana.

Este teste vai ser feito depois de no domingo os EUA terem realizado com êxito uma prova do seu sistema antimíssil THAAD no Estado do Alasca, a 15.ª que os norte-americanos realizaram com sucesso.