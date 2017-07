Trump: “Vamos lidar com a Coreia do Norte”

Dias depois de a Coreia do Norte ter testado mais um míssil intercontinental, Donald Trump foi questionado pelos jornalistas sobre o que iria fazer em relação ao assunto. A resposta foi imediata e curta: “Vamos lidar com a Coreia do Norte”.

“Seremos capazes de lidar com eles. Será tratado. Trataremos de tudo”, acrescentou em seguida o Presidente norte-americano, esta segunda-feira, perante os jornalistas que se encontravam na conferência de imprensa após ter apresentado oficialmente Jonh Kelly como o novo chefe de gabinete da Casa Branca.

Na sexta-feira, o Governo japonês anunciou o lançamento de um novo míssil por parte da Coreia do Norte. O projétil caiu sobre o Mar do Japão, confirmou o primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abe.

“Recebi um relatório a informar que a Coreia do Norte lançou mais uma vez um míssil que terá caído na Zona Económica Exclusiva do Japão [200 quilómetros a partir da costa do país]”, disse Shinzo Abe, citada pelo canal japonês NHK.

O míssil foi lançado às 23h42 desta sexta-feira (15h42 em Lisboa), voou durante cerca de 45 minutos e percorreu mais de três mil quilómetros. O projétil foi lançado a partir da província de Jagang, junto à fronteira com a China.