Rusga em hotel nigeriano termina com detenção de 42 homossexuais

Uma rusga levada a cabo no último sábado num hotel do estado de Lagos levou à detenção de 42 homens, supostamente apanhados em atos homossexuais, e ao encerramento do estabelecimento, segundo noticia o jornal nigeriano “Punch”.

“É verdade. Cerca de 42 supostos homossexuais foram detidos e o hotel foi isolado, enquanto a investigação prossegue. Eles estão detidos nas instalações das forças de segurança estatais de Lagos e em breve serão alvo de acusações em tribunal”, afirmou ao “Punch” o porta-voz da polícia, Olarinde Famous-Cole.

“Houve relatos de que o hotel hospeda homossexuais. Quando a polícia atuou, cerca de 40 foram apanhados no ato” relatou ao jornal nigeriano um agentes que intervenieram nas detenções.

O número de países que criminalizam a homossexualidade tem vindo a diminuir, mas a sua prática continua a ser ilegal em 72 Estados: em oito pode ser punida com penas de morte e em 71 dá direito a penas de prisão, de acordo com dados do último relatório anual da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexos (ILGA, na sigla britânica). Na Nigéria, as penas por prática de atos homessexuais podem atingir os 14 anos.

