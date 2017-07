Morreu o ator e dramaturgo Sam Shepard

Sam Shepard, ator e dramaturgo, morreu na quinta-feira passada, aos 73 anos, na sequência de complicações relacionadas com a doença de que sofria, esclerose lateral amiotrófica.

A notícia foi confirmada por um porta-voz da família, que confirmou que o ator norte-americano morreu na sua casa, no Kentucky (EUA).

Sam Shepard venceu um Prémio Pulitzer em 1979 com a peça “Buried Child”. Ao longo da sua carreira, escreveu outras peças igualmente aclamadas, como “Curse of the Starving Class” e “A Lie of the Mind”. Nascido em 1943, em Fort Sheridan, no estado do Illinois, Shepard era considerado uma das vozes mais originais da sua geração.

Conhecido também como ator, Sam Shepard foi nomeado para um Óscar pelo seu papel em “The Right Stuff” (1983), realizado por Philip Kaufman. Mais recentemente, entrou na série “Bloodline”, da Netflix.