Mike Pence no Báltico para garantir proteção dos aliados face à Rússia

Mike Pence chegou ontem à Estónia para assegurar a este e aos outros dois países do Báltico que integram a NATO (a Lituânia e a Letónia) que os Estados Unidos continuam comprometidos com a sua defesa perante as crescentes preocupações do bloco com as atividades militares da Rússia na região. Dali, o vice-presidente seguirá depois para a Georgia e para o Montenegro com a mesma missão.

Ontem, Pence encontrou-se com o primeiro-ministro estónio, Juri Ratas, para discutir a possibilidade de os EUA instalarem no pequeno país com 1,3 milhões de habitantes um escudo anti-mísseis semelhante ao que já foi instalado na Coreia do Sul, contra a vontade da Rússia e da China.

As relações entre Moscovo e Tallinn mantêm-se tensas desde que a Estónia abandonou a União Soviética em 1991, sobretudo depois da adesão do país à União Europeia e à NATO em 2004. Nos últimos anos, os três Estados do Báltico têm manifestado preocupações com os frequentes exercícios militares conduzidos pela Rússia perto das fronteiras, bem como com a anexação da península ucraniana da Crimeira em 2014.

Analistas no país antecipam que Pence vai dizer o que a Estónia deseja ouvir, garantindo que “os EUA são um aliado bom e leal que aprecia os sacrifícios do Báltico, incluindo o facto de terem alocado 2% dos seus PIB para a defesa comum e a sua participação em operações militares [dos EUA] no Afeganistão” — assim explicou na televisão pública estatal Matthew Crandall, especialista em relações internacionais da Universidade de Tallinn.

O périplo de Pence pela Europa de Leste vai também levá-lo até ao Montenegro, o país que formalizou a sua adesão à NATO em junho contra a vontade de Moscovo. A Rússia continua a defender que a expansão da aliança militar, que tem passado pelo recrutamento de países que dantes faziam parte da esfera de influência da URSS, mina a sua própria segurança.