Donald Trump está a transformar os Estados Unidos numa “cleptocracia”

O ex-chefe do Gabinete de Ética do Governo norte-americano (OGE, na sigla inglesa), que se demitiu no início deste mês por causa de discórdias com a administração de Donald Trump, diz que os conflitos de interesse em torno do Presidente norte-americano arriscam transformar os EUA numa “cleptocracia”.

Assim defendeu Walter Shaub numa entrevista concedida ao “Guardian”, na qual voltou a condenar o Presidente por usar os seus hóteis e propriedades para negócios governamentais, apenas um de uma série de conflitos de interesses a envolver a atual administração norte-americana.

“As ações dele criam a aparência de que está a lucrar com a presidência e a aparência aqui é tudo [...]. O facto de termos de estar a questionar se ele está a usar intencionalmente a presidência para lucrar já é mau o suficiente, porque a aparência em si mina a confiança no governo. Cria certamente o risco de as pessoas começarem a referir-se a nós [aos EUA] como uma cleptocracia. Esse é um termo que as pessoas usam de forma bastante recorrente quando falam da Rússia, justa ou injustamente, e nós corremos o risco de sermos estigmatizados da mesma maneira. A América deveria representar mais do que isso.”

Sem freios no discurso, menos de um mês depois de ter resignado ao cargo de supervisão e garante de ética governamental, o advogado de carreira acabou de assumir a direção de ética da organização sem fins lucrativos Campaign Legal Center — onde, diz, está numa melhor posição para lutar por reformas no setor. Estas são vitais, defende, porque o cruzamento dos interesses políticos e empresariais do atual Presidente é tão inédito que criou uma “crise ética” em Washington.

“Não podemos saber se as decisões dele são motivadas pelos seus objetivos políticos ou pelos seus interesses financeiros e essa incerteza cria, por si só, um problema, porque independentemente das suas intenções as pessoas estão a ser forçadas a questionar a sua fé no processo de tomada de decisões pelo governo, que está a ensombrar tudo o que o Governo faz.”

Negócios que turvam a política

Desde que tomou posse, Donald Trump continua a passar os fins de semana nas propriedades da família e há ainda o caso do Hotel Trump International, um novo hotel em Washington que inaugurou em outubro, a meio caminho entre a Casa Branca e o Capitólio, já depois de ter sido eleito Presidente. O hotel está albergado num edifício histórico detido pelo governo federal cuja gestão e dinamização foi atribuída ao empresário Trump em 2013 num controverso contrato de arrendamento com a duração de 60 anos.

“É extremamente inapropriado que ele continue a gerir um hotel que está a arrendar ao governo federal”, defende Shaub. “Um Presidente não deve fazer negócios com o Governo dos EUA. Neste momento ele é o seu próprio senhorio.”

Quando foram eleitos, Presidentes como John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson ou Jimmy Carter puseram os seus bens financeiros num fundo fiduciário cego, para afastar quaisquer suspeitas de estarem a lucrar com o cargo máximo que ocupavam.

Trump, que continua a recusar-se a divulgar as suas declarações de rendimentos, não fez o mesmo; em vez disso, anunciou ainda antes da tomada de posse que ia colocar o seu império empresarial, que inclui hóteis, campos de golfe e linhas de merchandise, num fundo em depósito gerido pelo seu filho mais velho, Donald Trump Jr., e por Allen Weisselberg, o chefe das finanças da Organização Trump. O Presidente continua a ser o único beneficiário do fundo, mantendo poderes para revogar a atual gestão em qualquer momento.

Fazer isto em vez de renunciar aos seus bens enquanto está no poder “não tem qualquer significado”, defende Shaub; no mínimo, o Presidente deveria ter declarado que nem ele nem as pessoas por ele nomeadas iriam usar as suas propriedades para organizar eventos oficiais. “Só que ele não está disposto a fazer isso porque está demasiado ocupado a fazer publicidade gratuita às suas propriedades”, acusa o ex-diretor do OGE.

Os hóteis da cadeia Trump continuam a ser usados por lobistas e diplomatas estrangeiros, elevando mais potenciais conflitos de interesse em torno desta administração. Em fevereiro, uma delegação da embaixada do Kuwait usou um hotel Trump para celebrar o seu feriado nacional; em maio, o mesmo hotel foi palco de uma conferência organizada pelo Conselho Empresarial Turco-Americano e pelo Conselho Turco-Americano.

O Presidente mantém interesses financeiros em pelo menos 20 países, incluindo uma torre avaliada em 150 milhões de dólares nas Filipinas, campos de golfe na Irlanda e na Escócia e numerosos projetos na Índia. E, sublinha Shaub, “há países que, subitamente, marcaram grandes eventos em hóteis dele quando dantes recorriam a outros espaços. Temos visto empresas e grupos de caridade, que podem representar negócios internacionais, a organizar eventos nestes sítios e, basicamente, a canalizar dinheiro para o Presidente na esperança de que isso influencie as suas decisões; e não temos como garantir que não influencia. Pode não infuenciar, mas novamente não saber [se influencia ou não] mina a fé na integridade do Governo.”

Shaub dá como exemplo os elogios que o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o líder das Filipinas, Rodrigo Duterte, têm tecido ao homólogo norte-americano — dois países onde Trump tem inúmeros interesses financeiros. “Ou então”, acrescenta o advogado, “olhe-se para a interdição de entrada de pessoas de certos países de maioria muçulmana nos EUA — entre os países excluídos dessa lista, nessa região do mundo, estão nações onde ele tem importantes interesses financeiros. Isto levanta questões sobre até que ponto é que os interesses dos EUA estão em primeiro lugar.”

Famigerado encontro na Torre Trump

Ao final de seis meses no poder, a administração Trump continua a protagonizar uma série de controvérsias, entre elas a revelação de que Trump Jr., o filho mais velho do Presidente, e Jared Kushner, o seu genro, estiveram reunidos com uma advogada russa em junho do ano passado (precisamente na Torre Trump em Manhattan, a sede do império de negócios do Presidente) para debater a “ajuda” do Governo de Vladimir Putin à campanha republicana.

Em sua defesa e da sua família, o Presidente norte-americano alegou que qualquer político teria aceitado encontrar-se com Natalia Veselnitskaya sob a promessa de obtenção de informações danosas sobre a rival democrata, porque é assim que as campanhas políticas funcionam. Na sua entrevista ao “Guardian”, Shaub discorda:

“Essa é uma alegação simplesmente chocante, é terrível. É ridículo dizer que qualquer pessoa teria participado nesse encontro. Não, não se vai participar numa reunião com um governo estrangeiro que quer partilhar algo connosco quando se faz parte do círculo próximo de um candidato à presidência.”

Ao longo de quatro décadas, tanto presidentes democratas como republicanos trabalharam de perto com o OGE, que é algo que não está a acontecer com a atual administração. Durante o seu mandato de cinco anos, que só iria terminar dentro de seis meses, Shaub encontrou-se com Barack Obama mas nunca com Donald Trump, que demonstrou pouco interesse no trabalho do gabinete de ética e que nunca manifestou apoio ao organismo público.

Shaub recorda que, no cargo, recebeu delegações de todo o mundo que vieram aprender com o trabalho do OGE, tido como um “exemplo global” na área da ética governamental. Isso já não é assim. “Agora somos tudo menos isso”, diz o ex-chefe do gabinete. “Na verdade, andamos pelo mundo a promover medidas de combate à corrupção quando nem sequer temos a nossa casa em ordem. É um embaraço.”