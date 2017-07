Dez dias depois, Scaramucci já não é diretor de comunicação da Casa Branca

Anthony Scaramucci chegou há dez dias à administração de Donald Trump para ocupar o lugar de diretor de comunicação da Casa Branca. Esta segunda-feira, e com a entrada de um novo chefe de gabinete, Jonh Kelly, o recém-chegado decidiu que “o melhor” seria sair.

“Anthony Scaramucci vai deixar o cargo como diretor de comunicação da Casa Branca. Scaramucci achou que o melhor seria deixar que o [novo] chefe de gabinete Jonh Kellly começar do zero e construir a sua própria equipa”, lê-se no curto comunicado divulgado pela Casa Branca.

Esta segunda-feira, Jonh Kelly prestou juramento na Casa Branca e entrou oficialmente em funções como chefe de gabinete. O seu nome para o cargo foi anunciado por Donald Trump na sexta-feira via Twitter.

Segundo a imprensa norte-americana, foi Kelly que insistiu com a saída de Scaramucci, justificando que o diretor de comunicação não era disciplinado e tinha queimado a sua credibilidade nos últimos dias.

Com pouco mais de uma semana de funções, Scaramucci viu ser publicada na íntegra uma conversa com um jornalista da revista “New Yorker”. Aí, referiu-se a Reince Priebus, o então chefe de gabinete (entretanto já substituído por Kelly), e Steve Bannon, chefe da estratégia de Trump, com linguagem considerada imprópria.

Logo à chegada, o nome de Scaramucci esteve envolvido em alguma confusão. Quando há dez dias Trump anunciou quem seria o novo diretor de comunicação da Casa Branca, quase de imediato Sean Spicer, na altura porta-voz do Presidente, apresentou a demissão. Pouco depois, foi Reince Priebus a cessar funções.

Nos últimos dias, tendo em conta as entradas e saídas na equipa de Trump, a imprensa norte-americana dava como certa a existência de problemas no seio da administração. Já está segunda-feira, ainda antes da saída de Scaramucci, Trump garantiu: “Não há caos em Washington”.

Apesar de abandonar a direção de comunicação, ainda não é claro se Scaramucci continuará a trabalhar como funcionário da Casa Branca. Segundo o jornal “The New York Times”, Trump e a família esperam conseguir encontrar para Scaramucci um lugar na administração que seja mais discreto.