Daesh reivindica ataque a embaixada iraquiana em Cabul

Um carro-bomba explodiu durante a manhã de segunda-feira junto ao portão da embaixada iraquiana em Cabul, no Afeganistão. O ataque permitiu que um grupo de homens armados conseguisse entrar nas instalações diplomáticas iraquianas, seguindo-se combates entre os atacantes e as forças de segurança da embaixada.

Pelo menos sete pessoas terão sido mortas durante o atentado, avança o site de propaganda do Daesh (Amaq) que reivindicou, quase de imediato, o ataque.

O número exato de vítimas ainda não foi confirmado pelas autoridades afegãs, uma vez que a situação ainda não tinha sido controlada. “As nossas forças [de segurança] estão no interior [da embaixada] e há uma operação ainda em curso”, afirmou à Reuters o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, acrescentando que os funcionários da embaixada se encontravam em segurança.

O edifício está localizado numa zona residencial e de lojas conhecida por Shahr-e-Now, fora da chamada “zona verde” onde estão situadas a maioria das embaixadas e missões diplomáticas estrangeiras, rodeadas por imponentes muros de cimento e guardadas por um número considerável de polícias e militares.

Este atentado acontece uma semana depois de 35 pessoas terem sido mortas pelos talibãs, num ataque que visou trabalhadores do Governo afegão.