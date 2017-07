Autarca filipino e a mulher mortos em raide anti-droga da polícia

O autarca de uma cidade das Filipinas, a sua mulher e outras dez pessoas foram mortas numa operação policial anti-droga na madrugada de domingo, no sul do país. Reynaldo Parojinog era presidente da Câmara de Ozamiz. As autoridades garantem que os seus seguranças abriram fogo contra os agentes quando estes foram a sua casa executar mandados de detenção contra ele, a sua filha e outros quatro funcionários eleitos da cidade.

De acordo com o superintendente Timoteo Pacleb em comunicado, os agentes da polícia foram “recebidos com rajadas de tiros disparados pelos seguranças [do autarca]”, levando “o pessoal da Polícia Nacional Filipina a retaliar”. Parojinog integra uma lista de mais de 160 oficiais que, em agosto do ano passado, foram publicamente acusados pelo Presidente filipino, Rodrigo Duterte, de estarem envolvidos no tráfico de droga.

Entre os mortos nos raides de domingo conta-se a mulher de Parojinog, um membro do conselho provincial que também era membro da família e quatro guardas do autarca. A filha de Parojinog, Nova Echaves, vice-autarca de Ozamiz, foi levada pelas autoridades.

De acordo com Jaysen de Guzman, chefe da polícia da província, as autoridades recolheram granadas, munições e drogas ilegais durante o raide. Parojinog, que estava prestes a ser julgado por alegada corrupção, desmentiu sempre quaisquer ligações ao tráfico de droga.

Com a sua morte, sobe para três o número de autarcas mortos pela polícia das Filipinas no âmbito da sangrenta guerra contra as drogas lançada por Duterte há mais de um ano — que já provocou mais de 3200 mortos desde junho de 2016 e que continua a angariar críticas e condenações de grupos de Direitos Humanos e de vários governos estrangeiros, incluindo da União Europeia.

Em novembro, agentes da polícia abateram Rolando Espisona, autarca de Albuera, dentro da cela da prisão para onde foi levado, na província central de Leyte. Na semana anterior, o autarca de Saudi Ampatuan, Samsudin Dimaukom, tinha sido morto num posto de controlo da polícia após ter sido acusado de transportar droga ilegal.