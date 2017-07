Venezuela vai a votos hoje (algumas perguntas e respostas)

O que se passa na Venezuela?

No final de março deste ano, o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano - cujo painel de juízes é dominado por chavistas, leais ao Presidente Nicolás Maduro - anunciou que ia assumir os poderes da Assembleia Nacional (Parlamento), onde a oposição a Maduro detém a maioria dos lugares desde as eleições de dezembro de 2015. A decisão haveria de ser revertida três dias depois perante uma grande pressão interna e externa, mas isso não foi suficiente para calar os primeiros protestos.

A 1 de maio, o Presidente venezuelano anunciou a sua intenção de criar uma Assembleia Constituinte (AC) para reescrever a Constituição de 1999, à qual serão atribuídos poderes até agora exclusivos da Assembleia Nacional. Os seus membros - 545, no total - vão ser escolhidos no próximo domingo, dia 30 de julho. A decisão de criar uma assembleia mereceu as críticas da oposição, mas também foi contestada pela comunidade internacional e ainda por membros do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) de Nicolás Maduro.

Já em abril, o Governo venezuelano anunciara a sua saída da Organização de Estados Americanos (OEA), depois de ter sido convocada uma reunião de ministros de Negócios Estrangeiros para analisar a crise política na Venezuela. A decisão foi criticada pela oposição, que a encarou como mais uma tentativa de Maduro de fechar as portas do seu Governo ao exterior e evitar prestar contas sobre o que se passa no seu país.

Desde então, seguiram-se duas grandes greves gerais (a mais recente realizou-se esta quarta e quinta-feira) e dezenas de manifestações nas ruas de Caracas, a capital. A resposta da oposição atingiu o seu ponto mais alto com a realização de um referendo simbólico a 16 de junho. Mais de sete milhões de venezuelanos votaram contra o projeto de Maduro de rever a Constituição. Na mesma altura, a oposição anunciou a formação de um “Governo de unidade nacional” e a nomeação de novos magistrados para o Supremo Tribunal de Justiça. O gesto foi concretizado recentemente numa cerimónia oficial em que foram empossados 33 novos juízes. Um deles foi entretanto detido pelo Governo e são esperadas novas detenções, uma vez que Maduro prometeu mandar prender os magistrados “um por um”. No total, já morreram mais de 100 pessoas desde o início dos protestos e centenas foram detidas.

Spencer Platt/Getty Images

Porque é que Nicolás Maduro quer rever a Constituição?

“Convoco o poder original constituinte para alcançar a paz necessária na república, para derrotar o golpe fascista e para que o povo soberano possa impor a paz, a harmonia e um verdadeiro diálogo nacional”, declarou Maduro no dia em que anunciou os seus planos. O Presidente venezuelano acredita, de facto, que só uma Constituição moldada a si será capaz de “neutralizar” e afastar a oposição “que está a tentar executar um golpe de Estado com o apoio dos EUA”. Maduro confia ainda que só assim será capaz de ajudar o país a sair da grave crise económica em que se encontra devido à queda abrupta dos preços do petróleo nos mercados internacionais (do qual dependiam muitos programas sociais e ajudas alimentares já desde o tempo de Hugo Chávez).

Quem é que se opõe a estes planos e porquê?

A coligação Mesa para a União Democrática (MUD), formada pelos principais partidos da oposição ao PSUV, acusa o Presidente venezuelano de querer apenas perpetuar-se no poder, acabar com a divisão e autonomia de poderes e legitimar a perseguição de dissidentes políticos. No fundo, transformar o país numa “ditadura”, alegam os opositores, que temem ainda que a futura Assembleia Constituinte dissolva o Parlamento.

Mas não é só a oposição que se opõe aos planos de Maduro. A maioria dos venezuelanos não concorda com a iniciativa do Presidente - oito em dez, segundo uma sondagem citada pelo britânico “The Guardian”. Dentro do seu partido, Maduro tem contado também com alguma oposição, nomeadamente de Luisa Ortega Díaz, procuradora-geral da Venezuela, que nos últimos meses se transformou numa das vozes mais críticas do Governo.

A nível internacional, a decisão também tem sido muito contestada. Países vizinhos (à exceção da Nicarágua, Cuba e Bolívia, cujo Presidente, Evo Morales, defende que a Venezuela “tem o direito de decidir o seu futuro sem a intervenção externa”) criticaram publicamente os planos de Maduro e, em alguns casos, apelaram ao Presidente para que abdique deles.

O Governo norte-americano anunciou recentemente uma série de sanções contra 13 venezuelanos, incluindo membros do Governo, das forças armadas, da polícia, da empresa petrolífera estatal (PDSVA) e membros da nova assembleia, que ficaram impedidos de viajar para os EUA e viram alguns dos seus bens congelados (Trump estará ainda a ponderar parar de comprar petróleo à Venezuela, o que teria efeitos nefastos para o país).

Já o Parlamento Europeu aprovou uma resolução conjunta em que apela à libertação “imediata e incondicional” de todos os presos políticos e exige a apresentação de um calendário eleitoral que permita a realização de eleições livres e transparentes (reivindicação partilhada com a oposição venezuelana).

RONALDO SCHEMIDT/AFP

Quais os argumentos daqueles que estão a favor da Assembleia Constituinte?

“Paz”, “estabilidade” e “segurança” são as palavras-chave aqui, proferidas tanto por Maduro, grande mentor do projeto, como pelos seus apoiantes. Hermann Escarrá, advogado e constitucionalista, explicou recentemente à agência EFE que, ao contrário do que tem dito a oposição, não estão previstas “alterações substanciais” à Constituição vigente, aprovada em 1999. “Trata-se apenas de fazer alguns acrescentos e não alterações substanciais (...) agregar programas e conquistas sociais, e reorganizar o Estado”, disse o atual membro da comissão presidencial para a AC, sublinhando que o “objetivo estratégico” da iniciativa é “garantir a paz”. O advogado disse ainda que a Assembleia Constituinte “não pode nem deve” dissolver o Parlamento (como teme a oposição) e garantiu que “todos os poderes irão coexistir apesar das alterações à Constituição”.

Quando e como vai ser votada a Assembleia Constituinte?

As eleições acontecem este domingo, dia 30 julho. Vão ser escolhidos 545 pessoas para integrar a AC de um total de 6.120 candidatos, segundos números divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE). A eleição será feita mediante duas modalidades de voto: 364 membros vão ser eleitos através da tradicional votação “territorial”, por municípios e capitais de estado. Cada município elege um representante e as capitais estaduais elegem dois cada uma. Em Caracas, serão eleitos sete. Os restantes 181 membros serão eleitos de forma setorial, isto é, por setor de sociedade civil previamente determinado (estudantes, operários, comunidade indígena, pensionistas, empresários, agricultores e pescadores, e pessoas com deficiência).

O que há de errado e/ou certo com este processo?

A oposição aponta várias “irregularidades” e fragilidades ao processo eleitoral, a começar pela seleção dos mais de 500 candidatos, que diz ter sido feita de modo a favorecer o Governo. Da lista de possíveis representantes para a AC constam, de facto, alguns pesos pesados do Partido Socialista, entre eles o ex-vice-presidente do PSUV e número dois do chavismo, Diosdado Cabello; Adán Chávez, ministro da Educação e irmão de Hugo Chávez; Aristóbulo Istúriz, ex-vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, antiga ministra dos Negócios Estrangeiros (deixou o cargo para se candidatar à Assembleia); e Cilia Flores, mulher do Presidente Nicolás Maduro.

Ao Expresso, Mark Schneider, analista do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington D.C., diz não ter dúvidas de que o processo eleitoral em si “viola a Constituição venezuelana” e justifica: “A Constituição estipula que seja realizado um referendo antes de ser convocada uma Assembleia Constituinte. O Presidente não pode simplesmente tomar esta decisão independentemente da vontade do povo e escolher”. Além disso, acrescenta o especialista, “não cabe ao Governo fazer uma pré-seleção das candidaturas”, tal como aconteceu.

Mark Schneider denuncia o facto de ter sido Maduro “a definir as normas da Assembleia Constituinte, quando a lei determina que seja a Assembleia Nacional [o Parlamento]a fazê-lo”. Além disso, acrescenta o especialista, “os membros que vão integrá-la deveriam ser escolhidos democraticamente, sob o princípio de ‘um homem = um voto’, mas não é isso que vai acontecer no domingo”.

Também ao Expresso, Margarita López Maya, uma das mais destacadas cientistas sociais da Venezuela, defendeu que o CNE “não cumpriu os procedimentos necessários para garantir a transparência das eleições”. “Está a fazer tudo à pressa, impondo regras que são desiguais para a população. Há ameaças de despedir os funcionários públicos que não participem, assim como de suspender as pensões aos pensionistas”.

A historiadora de formação e professora jubilada do Centro de Estudios del Desarrollo da Universidade Central da Venezuela denunciou ainda um esquema eleitoral que diz ter sido pensado “para favorecer os municípios mais pequenos”, onde Nicolás Maduro esperar “exercer mais pressão”. “Um município com uma população de 60 mil habitantes tem a mesma quantidade de representantes na AC do que outro de 600 mil”, esclareceu.

JUAN BARRETO/AFP

Em sua defesa, o Governo venezuelano alega que um dos critérios de seleção dos candidatos foi a “não filiação em qualquer partido político”, de modo a “manter os valores e princípios democráticos”. Em declarações recentes à agência EFE, Hermann Escarrá defendeu que a metodologia usada “não põe em causa a democracia, os direitos humanos e o direito internacional”. “Trata-se de um processo totalmente democrático”, defendeu o advogado e constitucionalista, garantindo que “foram ouvidas várias opiniões e críticas” e que responsáveis por redigir a Constituição de 1999 serão “novamente chamados” a participar.

A Telesur, rede televisiva criada por Hugo Chávez e financiada por vários países, nomeadamente a Venezuela, publicou recentemente um artigo no seu site em que refuta as acusações de ter sido criado “um sistema fraudulento para favorecer o Governo” e nega que se trate de “uma eleição fechada entre chavistas”. “A metodologia é rigorosa. Setores representativos da sociedade, nomeadamente os jovens, a classe operária e os reformados, são aqui considerados”.

Apesar de não ter ouvido a população antes de tomar a sua decisão, Nicolás Maduro prometeu que vai submeter a referendo o texto redigido pela AC.