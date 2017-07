Venezuela: telemóveis não fazem chamadas internacionais

Um emigrante português radicado na Venezuela há mais de duas décadas disse ao Expresso que “os telemóveis estão bloqueados às chamadas internacionas. Só consegue ligar para o estrangeiro quem estiver ligado a cargos governamentais ou é cliente há muitos anos da operadora fixa CanTV.”

Também Mário Caetano, que deixou Portugal com 15 anos e tem agora 50, diz que só consegue ligar para a família pelo whatsapp “mas as chamadas caem constantemente”. Nunca pensou voltar, mas com o crescer da tensão enviou a família para Portugal e tem dificuldade em comunicar com a mesma: “A rede telefónica da Venezuela para o exterior foi bloqueada, não podemos fazer chamadas, mas podemos receber. Comunicamos pelo whatsapp, mas as chamadas falham inúmeras vezes, e é complicado eles ligarem porque fica muito caro.”

“Não há liberdade de expressão, e temo que a ditadura possa vir a ser legalizada com a aprovação da revisão da Constituição. Tememos que quem já saiu do país não possa regressar, e que quem cá está não possa sair. Vai passar a haver apenas empresas e educação pública, não haverá privadas. Só vai sair e chegar a informação que eles quiserem. Eles não ouvem ninguém, o povo tem que estar de acordo.”, acrescenta Caetano, empresário do sector da construção civil.

José Bugallo, 43 anos, filho de emigrantes espanhóis nascido na Venezuela, usou essa condição para ir viver para o país dos seus progenitores em 2016: “Vim para Espanha com a minha mulher e filha mais nova em agosto do ano passado. Desde aí envio mensalmente dinheiro e medicamentos à minha mãe e irmãos”.

A vida em Caracas “estava a ficar um inferno. Entraram em minha casa para nos assaltar, mas, graças a Deus, não estávamos lá. Dias depois, seguiram-me. Tentaram roubar-me o carro e sequestrar-me”, conta Bugallo.

MIGUEL GUTIERREZ/Reuters

Maduro acusa manifestantes de “desobediência civil”

O Presidente Maduro classifica a onda de protestos como uma situação de desobediência civil. Mas, para o venezuelano Jesus Davalillo, os manifestantes só estão a defender os seus direitos: O artigo 350 da Constituição venezuelana, que fala de “desobediência civil”, diz que “qualquer regime, legislação ou autoridade que contrarie os valores, os princípios e as garantias democráticas ou que menospreze os direitos humanos” dá direito a que os cidadãos se declarem em desobediência civil.

“Ao meu irmão quase lhe arrancaram um olho, com uma pedra que as autoridades policiais lhe lançaram, durante os protestos”, conta Bugallo.

O referendo deste domingo vai sufragar o alargamento de poderes de Nicolas Maduro e a limitação dos direitos civis dos venezuelanos. Corre-se o risco de passarem a não ser respeitados “quaisquer princípios e garantias de direitos humanos”, diz Jesus Davalillo, agente imobiliário.

Muitos venezuelanos acreditam que se as alterações à Contituição forem aprovadas este domingo, a ditadura tornar-se-á oficial. A vida das pessoas vai ser afetada “em todos os sentidos. Querem alterar todas as leis e ter mais controlo sobre tudo.[ O poder fica nas mãos do] Exército e do Presidente; uma ditadura total. Não voltará a haver eleições”.

A reforma da Constituição que Maduro quer fazer passar limita a propriedade privada: “Ninguém vai poder ter dinheiro nem um [projeto de] futuro. As nossas poupanças estão em risco. Serão eles [os representantes do poder] quem vão dizer o que poderemos ter; quem não cumprir o que está estipulado será punido”, diz Davalillo.

Só se pode ter uma casa

As restrições à propriedade privada, estendem-se à habitação: cada pessoa só pode ter uma propriedade imobiliária. Esta é uma situação que preocupa muitos luso-descendentes, porque alguns têm mais do que um imóvel.

Mariel Montel Garupo, locutora de rádio, diz que “vamos estar praticamente num regime semelhante ao de Cuba. Vão deixar de existir empresas privadas, será tudo do Estado. Os protestos vão continuar e os mortos vão aumentar. O povo não vai deixar as ruas. Pode até haver uma guerra civil. Se aprovarem a Constituição, temos que fazer as malas [e emigrar].”

Bugallo, que vive em Madrid há um ano, lembra os “amigos que querem sair” do seu país natal “e não conseguem vender os bens que possuem. Há muita oferta e pouca procura”. Ninguém quer comprar, as pessoas só querem vender. Um dos irmãos de Bugallo quer ir para o Chile, mas está à espera de saber o resultado do referendo.

Estudantes sem aulas regulares

DR

As aulas nas universidades não estão a decorrer de forma normal e os estudantes não conseguem acabar as licenciaturas. Muitos não veem o futuro. “Como estudante, é óbvio que isto me afeta. Tenho uma vida pela frente e não vejo futuro se a Constituição for aprovada. Nós, estudantes, estamos desanimados. Quem acaba o secundário já não quer ingressar na universidade, porque sabemos que não vamos fazer nada com o curso. Acho que também não vamos ter direito de sair nem de trabalhar. Se a Constituição é aprovada, temos de sair do país”, disse Juliana Rivas González, estudante de psicologia.

A maior parte da população tem os nervos em franja: “Isto vai criar uma sociedade de guerra. Os psicólogos disseram que as crianças serão prejudicadas e que isso irá criar uma sociedade psicologicamente afetada.”, avisa Mariel Montel.