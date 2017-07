Rejeitado recurso do sargento Azaria

Um tribunal militar israelita rejeitou hoje as alegações de homicídio involuntário na morte do palestiniano Abdel Fattah al-Sharif em incidentes ocorridos em Julho do ano passado em Hebron na Cisjordânia. Sharif fora ferido a tiro depois de atacar com arma branca soldados israelitas. Jazia no solo quando o sargento Elor Azaria passou por ele e o alvejou com um tiro na cabeça, episódio que foi filmado com um telemóvel por civis.

Azaria foi levado a tribunal na sequência do caso e condenado a ano e meio de prisão. A ultra-direita israelita fez campanha contra a hierarquia militar e o poder judicial, houve manifestações de rua e uma crise no Governo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu demitiu o ministro da Justiça Moshe Ya’alon que dera cobertura política à decisão da justiça militar, substituindo-o pelo ultra-nacionalista Avigdor Lieberman. Isso levou a que o então ministro do Ambiente e agora novo líder trabalhista Avi Gabbay se demitisse.

Hoje o tribunal militar reafirmou a sentença, rejeitando tanto o pedido da acusação para uma pena maior, como da defesa para uma acusação de mero homicídio involuntário. O juiz presidente major Doron Piles reafirmou as questões de princípio em causa. “O uso desnecessário e desproporcionado da força é proibido e imoral, além de ser contraproducente. As forças armadas israelitas (IDF) agem no quadro da lei. Não cabe aos militares fazer ajustes de contas pessoais com terroristas quando estes já estão dominados, devendo ser entregues à força pública”.

Uma das razões invocadas pelo tribunal para rejeitar o recurso foi a circunstância de o acusado não ter assumido a responsabilidade pelos seus actos nem manifestado arrependimento. “Não é assim que o Estado de Israel e as forças armadas se comportam. Tratou-se de um acto criminoso e imoral”, concluíram os juízes.

Se há um ano a campanha dos ultra-nacionalistas contra a justiça e a hierarquia militares foi violenta, agora os mesmos que a promoveram mostraram-se mais contidos. O ministro da Educação Naftali Bennett disse que “apesar de a sentença ser dura, há que respeitar os tribunais”, acrescentando que tem “toda a confiança no estado-maior e no comando das forças armadas”.

Ainda assim Bennett, Liebermen e Netanyahu defenderam o perdão do sargento Azaria o qual, nesta fase do processo, só poderia vir do chefe do estado-maior general Gadi Eisenkot ou do presidente da República Reuven Rivlin. Nos últimos dias Azaria passou a regime de prisão domicilária.