Puigdemont, revolta na Catalunha

Regressa a tensão entre Madrid e Barcelona. O governo regional quer fazer a 1 de outubro um referendo à independência. O Parlamento catalão, instado pelo executivo liderado por Carles Puigdemont, está a dar legitimidade a iniciativas legislativas destinadas a impedir que Madrid use mecanismos jurídicos para impedir a consulta popular, ilegal à luz da Constituição.

Hoje o Conselho de Ministros, presidido pelo primeiro-ministro Mariano Rajoy, apresenta recurso no Tribunal Constitucional contra a reforma do regimento do parlamento catalão, aprovada há dias, que permite tramitar através de um processo de emergência, com leitura única e quase sem debate, as leis que regerão o prometido referendo. O governo catalão prevê declarar a independência e proclamar a república 48 horas após a consulta, em caso de resultado favorável.

Rajoy e a sua equipa do Partido Popular (PP, centro-direita) não modificaram estratégia: o referendo não se realizará porque é ilegal, dizem, e o Executivo tem meios para o impedir. Esta semana Puigdemont disse ao diário francês “Le Figaro”: “Se o Tribunal Constitucional me inabilitar [quando convocar a votação], coisa que pode fazer, não acatarei. Só o Parlamento [catalão] me pode suspender. Uma imensa maioria do povo catalão quer votar”.

A última sondagem do Centro de Estudos de Opinião (paraestatal), divulgada dia 22, revela que, apesar de uma maioria dos catalães ser a favor da consulta, são cada vez mais os inquiridos (até 49,4%) contra a independência, havendo 41,4% a favor. Um estudo do diário “El País” em 265 das principais empresas catalãs (800 mil trabalhadores) revela que três de cada quatro executivos dessas companhias consideram o separatismo prejudicial para a economia espanhola e catalã.

A agência de notação Standard and Poors classificou esta semana a dívida catalã como B+, isto é, “lixo”. A patronal Foment del Treball chamou ontem “golpe de Estado jurídico” às iniciativas do Governo catalão para se blindar juridicamente no referendo. A Guarda Civil interrogou como arguido o secretário-geral da Presidência da Generalitat (governo regional), Joaquim Nin. São-lhe imputados delitos de sedição (sublevação pública para impedir o cumprimento da lei) e rebelião, acusações que poderiam significar prisão imediata.

A Generalitat destituíu importantes dirigentes que tinham mostrado dúvidas sobre o referendo. Três membros do governo regional foram exonerados. Todos são independentistas, mas não concordavam com os métodos do chefe para realizar o referendo.

O líder dos Mossos d’Esquadra, a polícia regional, foi substituído por um separatista inquebrantável. A atitude deste corpo policial vai ser decisiva: se acatar a lei e o Governo de Madrid ordenar que impeça a votação, não tem remédio senão obedecer. Caso contrário, o Executivo de Rajoy poderá substituir os Mossos pela Guarda Civil ou a Polícia Nacional. O mesmo se aplica aos demais funcionários públicos catalães.

Uma dezena de altos funcionários saíu do governo regional. Neus Monté (ex-secretária-geral da Presidência, independentista) comunicou ao seu círculo mais próximo que, como mãe de duas filhas, não pode expor-se aos riscos legais que corre, inclusive de cadeia, por apoiar o referendo. Outros colegas na mesma situação admitem não querer ser expostos a avultadas multas caso venham a ser julgados. A ONU não acusou a receção de uma petição da Diplocat, entidade amparada pelo governo da Catalunha, que pretendia a inclusão da região na lista de observadores internacionais de processos políticos, patrocinada pela Fundação Carter. A União Europeia, lembra que se parte de um Estado-membro se desligar, o país resultante deixa terá de iniciar novo processo de adesão.

O último gesto de Rajoy foi exigir à Generalitat um controlo semanal das suas contas, para neutralizar qualquer gasto destinado a pagar o referendo. Madrid pode congelar transferências do Fundo de Liquidez Autonómica, uma entidade pública que avaliza compromissos das regiões autónomas perante fornecedores. Ao abrigo deste fundo, a Catalunha recebeu nos últimos cinco anos, 63 mil milhões de euros. Para este ano seriam 3500 milhões.