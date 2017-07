Oposição a Maduro diz que só 7% dos eleitores foi votar

A aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD) da Venezuela afirmou este domingo que, a escassas horas do fecho das urnas, apenas 7% do eleitores tinha votado nas eleições da Assembleia Constituinte.

O presidente do Parlamento, Julio Borges, porta-voz da aliança MUD, afirmou que "não mais de um milhão e meio de pessoas" votou nas eleições deste domingo, considerado que a votação, da iniciativa do governo de Nicolás Maduro, não teve qualquer apoio do eleitorado.

Este domingo foram chamados a votar mais de 19,8 milhões de venezuelanos e, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, terão já votado cerca de 8,5 milhões de pessoas, um resultado que Julio Borges considera fraudulento.

As urnas fecham às 18h locais (23h em Lisboa).

Para Julio Borges "hoje venceu o povo venezuelano", numa eleição contra "um governo autoritário e completamente fora da Constituição".

A convocatória para a Assembleia Constituinte foi feita a 1 de maio pelo Presidente, Nicolás Maduro, com o principal objetivo de alterar a Constituição em vigor, nomeadamente os aspetos relacionados com as garantias de defesa e segurança da nação, entre outros pontos.

A oposição venezuelana, que decidiu não participar nas eleições, acusa Nicolás Maduro de pretender usar a reforma para instaurar no país um regime cubano e perseguir, deter e calar as vozes dissidentes.