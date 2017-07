O gangue sanguinário que faz o jogo de Trump

Chama-se MS-13, o que significa Mara Salvatrucha 13. “Mara” é um termo de calão em espanhol da América Latina para gangue. “Salva” é a abreviatura de salvadorenho e “Trucha”, um sinónimo de malandro. O número 13 tem a ver com a duração em segundos da tareia colectiva que os recrutas da quadrilha levam no acto de iniciação. Os seus membros apresentam-se totalmente tatuados, em especial no rosto.

É indiscutivelmente um dos gangues mais sanguinários do continente americano, com ramificações desde o Canadá até São Salvador e Honduras, dedicando-se ao tráfico de droga e de pessoas. O seu lema em espanhol é “mata, viola, roba, controla”. Dispensa tradução e diz tudo sobre a forma de actuar do grupo.

Chegou aos Estados Unidos na década de 80, juntamente com a vaga de refugiados salvadorenhos fugidos à guerra civil entre as forças governamentais e a guerrilha da Frente de Libertação Nacional Farabundo Marti, conflito esse onde a América de Reagan interveio em força, apoiando o lado governamental.

O foco inicial de actividade foi Los Angeles, onde a formação do grupo seguiu o modelo habitual, começando como uma milícia para defender as gentes do bairro contra os “de fora” (outros gangues, polícia, etc) e evoluindo para o tráfico de droga, a extorsão, etc. “Foi desde o início um gangue extremamente violento”, explica Jorga Leap, especialista em grupos violentos da Universidade de Los Angeles (UCLA).

Actualmente calcula-se que tenha ao todo 30 mil membros nas Américas do Norte e Central. Está presente em 40 estados dos EUA, tendo sido considerado desde 2012 pelas autoridades norte-americanas como “organização criminosa internacional”.

Nos últimos 18 meses terão assassinado 17 pessoas em Long Island nos subúrbios de Nova Iorque. Foi o caso de dois adolescentes massacrados à cacetada em Setembro do ano passado e de quatro homens retalhados à catanada e descobertos num parque em Abril. O que levou William Sweeeney, chefe do FBI em Nova Iorque, a dizer à CNN que “se trata de gente para quem a vida humana não significa nada”.

O presidente dos EUA parece agora ter resolvido dar importância ao MS-13 declarando sexta-feira, durante uma visita à polícia de Long Island, que “são animais e vamos destruir este cartel infame” não especificando quando nem como.

Onde Donald Trump se mostrou mais concreto foi na interpretação política dos factos. Disse que o MS-13 era a consequência das políticas frouxas de imigração de Barack Obama. Ora as estatísticas da polícia não sugerem um aumento significativo do efectivo do gangue durante os oito anos de permanência de Obama na Casa Branca, estabilizado em dez mil. E a história do MS-13 começa, como se referiu, no tempo de Reagan e da guerra civil salvadorenha.

Acresce que, ao longo de décadas, uma das coisas que espalhou o MS-13 como uma praga foi a política de deportações para o país de origem de gente condenada nos EUA por pertencer ao grupo.

O terreno preferido de recrutamento do MS-13 são jovens migrantes recém-chegados aos EUA, que não falam inglês e ficam contentes com a “protecção” que o gangue lhes oferece (a troco da participação em actividades criminosas, como é óbvio). Ora a pressão acrescida sobre a imigração ilegal da administração Trump faz com que este tipo de pessoas – das poucas que poderiam testemunhar e ajudar a polícia a desmantelar o MS-13 – tenha medo de o fazer com receio de ser deportado.