O bom rebelde

Doutorado em literatura chinesa pela Universidade Normal de Pequim, Liu Xiaobo estava a dar aulas em Nova Iorque quando eclodiu o movimento pró-democracia da Praça Tiananmen, em abril de 1989. O detonador foi a morte de Hu Yaobang, o “secretário-geral do povo”, afastado um ano e meio antes da chefia do Partido Comunista por “falta de firmeza face ao liberalismo burguês”. Reformista e ideologicamente desinibido, Hu Yaobang foi um dos primeiros líderes chineses a vestir-se à ocidental, com fato, camisa branca e gravata. “Morreu o homem errado”, escreveu um estudante. Primeiro nas universidades, depois nas ruas e a seguir na mítica Praça Tiananmen, no centro de Pequim, o luto transformou-se depressa em revolta. A 19 de abril, quatro dias depois de Hu Yaobang morrer, já se gritava “Abaixo a ditadura”, “Viva a democracia e a ciência”. Liu Xiaobo despediu-se da Columbia University e voou até Pequim para se juntar ao movimento. “Foi o único intelectual chinês conhecido que decidiu abandonar a segurança do Ocidente para pôr em prática as suas ideias”, realçou Jean-Philippe Béja, antigo diretor científico do Centro de Estudos francês sobre a China Contemporânea. A decisão, que mudaria para sempre a vida de Liu Xiaobo, iria também apressar a sua morte. Liu Xiaobo morreu no dia 13 de julho passado, sob custódia policial. Tinha 61 anos.

Durante um mês e meio, a contestação estudantil suscitada pela morte de Hu Yaobang alastrou-se a toda a sociedade chinesa. Em meados de maio, o Governo decretou a lei marcial em Pequim, mas os estudantes continuaram a ocupar a Praça Tiananmen, o espaço urbano mais sensível da China. Na noite de 3 para 4 de junho de 1989 — o “Liu Si” (“quatro do seis”), como a data é lembrada na China —, blindados do exército entraram a tiro pela principal avenida da capital, matando centenas de pessoas. O número exato é segredo de estado.

Ao contrário do que aconteceria na União Soviética e em toda a Europa de Leste, os comunistas chineses conseguiram manter-se no poder e nas décadas seguintes a China protagonizou mesmo um milagre económico sem precedentes. “Se não tivéssemos tomado medidas firmes, o país cairia no caos”, justificaram as autoridades. Como centenas ou milhares de outros, Liu Xiaobo foi preso. Um ano e meio depois libertaram-no. Não houve acusação nem julgamento. Mas, para ele, o “Liu Si” não foi uma experiência passageira: “Foi uma grande viragem da minha vida”, diria Liu Xiaobo.

Antes dessa “viragem”, Liu Xiaobo assumia-se como um intelectual independente, individualista, até; não era um ativista político. A sua tese de doutoramento intitulava-se “Estética e Liberdade Humana”. Ele “lia amplamente o pensamento ocidental — Platão, Kant, Nietzsche, Heidegger, Isaiah Berlin, Friedrich Hayek e outros — e começou a recorrer a esses pensadores para criticar os padrões culturais chineses”, diz o professor Perry Link, da Universidade da Califórnia, no prefácio a uma coletânea de ensaios e poemas de Liu Xiaobo (“No Enemies, No Hatred”).

ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images

O sinólogo australiano Geremie Barme, aluno de Simon Leys, entrevistou-o em 1986. Professor universitário e crítico literário, Liu Xiaobo era então um rebelde, atacando sem cerimónia “a inércia nacional” e “a inferior qualidade do ambiente cultural” do seu tempo. “Quando jovens saem a correr para se envolver na política e em todo esse lixo, participando em manifestações, acho isso completamente superficial”, disse Liu Xiaobo na conversa com Barme. No fundo, parecia corresponder bem ao papel de “niilista cultural” que os intelectuais do regime lhe atribuíam. Às vezes era desconcertante: “A única coisa que podemos fazer na China é aceitar a moderna cultura ocidental”, afirmou. Provocatória ou não, aquela frase era já um sinal de dissidência. Da “cultura ocidental”, o Partido Comunista Chinês aprecia sobretudo o marxismo. Apesar das mudanças capitalistas que introduziu na economia, o Partido Comunista Chinês continua a considerar o marxismo-leninismo um “princípio cardial”. (Em maio do próximo ano, quando Trier, terra natal de Karl Marx, assinalar o 2º centenário do nascimento do seu mais famoso filho, será inaugurada na cidade uma estátua de cerca de seis metros de altura, esculpida pelo diretor do Museu Nacional de Arte da China, Wu Weishan, e oferecida pelo Governo chinês).

Mais tarde, assinalou igualmente Perry Link, “Liu Xiaobo viria também a admirar os modernos ícones da resistência não-violenta”, como Gandhi, Luther King ou Vaclav Havel, e “embora não fosse formalmente cristão, ou um crente de qualquer religião, começou a pensar e a escrever sobre Jesus Cristo”.

O título da referida coletânea, “No Enemies, No Hatred”, é inspirado na defesa de Liu Xiaobo em tribunal, em dezembro de 2009. “O ódio devora a inteligência e consciência, e a mentalidade de inimigo pode envenenar o espírito de um povo inteiro (como a experiência do nosso país durante a era de Mao mostra claramente)”, disse Liu Xiaobo. Serenamente, o antigo professor afirmou até estar “cheio de otimismo em relação ao dia de amanhã”. Um dia — proclamou — “o nosso país será uma terra de livre expressão: um país onde as palavras de cada cidadão mereçam igual respeito; um país onde diferentes valores, ideais, crenças e pontos de vista políticos possam competir e coexistir pacificamente uns com os outros (...) Espero ser a última vítima da longa tradição chinesa de tratar as palavras como crimes”.

A sentença foi anunciada no dia de Natal: 11 anos de prisão por “atividades subversivas”. Liu Xiaobo “tirou partido da internet para difamar e incitar outros a derrubar o poder de estado da Ditadura Democrática do Povo e o sistema socialista”, concluiu o tribunal. O “incitamento” diz respeito à “Carta 08”, um abaixo-assinado a favor da “democratização da China” difundido em dezembro do ano anterior e subscrito por 10.390 pessoas. Inspirada num manifesto divulgado na antiga Checoslováquia socialista pelo escritor e futuro Presidente Vaclav Havel, a “Carta 08” defendia a eleição direta dos dirigentes do Estado, a separação de poderes e a despartidarização das forças armadas. “Devemos abolir o especial privilégio de um partido para monopolizar o poder e devemos garantir princípios de livre e justa competição entre diferentes partidos políticos”, reclamava a “Carta 08”.

Segundo Liu Xiaobo, a introdução de reformas políticas deveria ser “um processo gradual, pacífico, ordeiro e controlável”, porque “a ordem de um mau governo é melhor do que o caos da energia”. Zha Jianying, uma das mais cosmopolitas autoras da geração de Liu Xiaobo, recorda-o como um homem moderado: “Mesmo quando andava a angariar assinaturas para a ‘Carta 08’, ele era amável com as pessoas que recusaram assinar a petição” e dizia que “compreendia plenamente” a posição delas. “É um campeão de reformas não revolucionárias”, que “embora crítico do Governo, lhe dá crédito pelas reformas económicas”, escreveu Zha Jianying.

Um ano depois da sua condenação, o Comité Nobel norueguês distinguiu-o “pela longa e não violenta luta pelos direitos fundamentais na China”. As autoridades chinesas consideraram a distinção “um insulto à soberania judicial da China”, argumentando que o Nobel da Paz 2010 era “um criminoso condenado por violar as leis do país”.

Mais do que um insulto, foi uma inesperada “bofetada na face do Governo chinês”, disse uma revista local. O prestígio internacional da China parecia mais alto do que nunca. Além do seu apreço pela organização dos Jogos Olímpicos de Pequim e da Exposição Mundial de Xangai, os países ocidentais mostravam-se satisfeitos com a resposta chinesa à crise financeira global. “A parceria com a China tem sido decisiva para sair da pior recessão económica numa geração”, disse o Presidente Barack Obama. Habitualmente discreta, a diplomacia chinesa mostrava-se agora mais agressiva. No verão de 2010, durante uma visita a Oslo, um governante chinês advertiu que a atribuição do Prémio da Paz a Liu Xiaobo seria “um ato inamistoso”.

A escolha do Comité Nobel norueguês reavivou a crónica desconfiança do Partido Comunista Chinês acerca do “complô ocidental para conter a China”. Nos últimos 30 anos, “a China alcançou o mais extraordinário progresso económico e social”, mas “parece que, em vez da paz e unidade da China, o Comité Nobel gostaria de ver o país dividido por fraturas ideológicas ou, melhor ainda, entrar em colapso, como a União Soviética”, disse um jornal.

HEIKO JUNGE/AFP/Getty Images

No conjunto, Liu Xiaobo passou quase um terço da vida adulta na prisão. Esse tempo sem liberdade inclui três anos num “campo de reeducação através do trabalho”, uma sanção administrativa imposta pela polícia que não carecia de aprovação judicial. Entretanto, foi despedido da universidade. Para sobreviver, escrevia artigos para publicações estrangeiras e para a imprensa de Hong Kong, uma “Região Administrativa Especial”, livre das “políticas socialistas de informação” em vigor no resto da China. (“Um país, dois sistemas”, segundo a fórmula adotada também em Macau). Liu Xiaobo assinava tudo com o seu nome, sem pseudónimo.

A história de Liu Xiaobo é também a da sua mulher, Liu Xia. Poeta e fotógrafa, seis anos mais nova do que ele, Liu Xia não foi autorizada a assistir ao julgamento do marido, mas Liu Xiaobo evocou em tribunal o “amor sem limites” que os unia. Embora não esteja acusada de qualquer crime, Liu Xia vive em regime de prisão domiciliária desde que o marido ganhou o Nobel da Paz. “Privada de todas as liberdades pessoais”, com a saúde física e mental abalada, Liu Xia já escreveu ao Presidente Xi Jinping: “Neste país, talvez seja ‘crime’ ser a mulher de Liu Xiaobo”. A carta, escrita há quatro anos, não teve resposta.

“Há muito que Liu Xiaobo se separou da sociedade chinesa. Ele é um estranho ao desenvolvimento da China”, disse o mês passado o “Global Times”, um tabloide nacionalista em língua inglesa, propriedade do “Diário do Povo”, o órgão central do Partido Comunista Chinês. O único chinês galardoado com o Nobel da Paz tinha acabado de ser hospitalizado, com um cancro no fígado em fase terminal. Ao fim de oito e anos e meio, Liu Xiaobo saiu da prisão, mas em regime de “liberdade condicional médica”. Na prática, continuava sob a alçada da polícia.

Na década de 90, Wei Jingsheng, Wan Dan, Wang Juntao e outros conhecidos dissidentes foram autorizados a receber tratamento médico no estrangeiro. Liu Xiaobo, não. “A China hoje está mais forte e mais confiante e não irá submeter-se à pressão ocidental”, proclamou o “Global Times”. Por mais de uma vez, a Alemanha e os Estados Unidos, dois dos maiores parceiros comerciais da China, manifestaram-se disponíveis para receber Liu Xiaobo. Resposta do Governo chinês: “Esperamos que os países em causa respeitem a soberania judicial da China e se abstenham de interferir nos seus assuntos internos a pretexto de um caso individual.”

Internamente, Liu Xiaobo quase não existe. Não é caso único. Quando Gao Xinjiang ganhou o Nobel da Literatura, em 2000, os computadores da maior livraria de Pequim não tinham qualquer referência acerca do autor. Uma pesquisa da Associated Press no Baidu, o maior motor de busca chinês, apurou que desde fevereiro passado não havia uma notícia que mencionasse Liu Xiaobo. “As pessoas parecem ignorar até que a China teve um Prémio Nobel da Paz”, escreveu um repórter da BBC, Stephen McDonell. “Quando jornalistas ocidentais foram ao hospital de Shenyang e perguntaram às enfermeiras de serviço onde Liu Xiaobo se encontrava, elas não só não conseguiram localizar o nome na base de dados como pareciam nunca ter ouvido falar nele.”

Há, contudo, uma coincidência difícil de apagar: na história do Nobel da Paz, apenas cinco galardoados não foram a Oslo receber o prémio e, entre estes, só dois acabaram por morrer sob a alçada da polícia: o alemão Carl von Ossietzky, que o governo de Hitler considerava “um traidor”, e o chinês Liu Xiaobo.