“As pessoas na Venezuela têm tanta fome que pegam em qualquer coisa que encontram na rua e comem”

Cheguei a Portugal em março deste ano. Decidi abandonar a minha cidade, Puerto Ordaz, e sair da Venezuela, depois de ter sido assaltada em casa. Não sei que dia era. Lembro-me de estar no quintal e ouvir a campainha a tocar. Eram quase sete horas da tarde e a minha mãe tinha acabado de chegar. Abri a porta e apareceram dois homens à minha frente. Um deles agarrou a minha mãe pelos braços e o outro apontou-me uma arma à cabeça. Levaram os telemóveis, um relógio e sapatos. Depois disso, percebi que não podia continua a viver na Venezuela. Nem na minha própria casa me sentia segura.

Era a primeira vez que passava por uma experiência dessas. Mas isto que me aconteceu tem acontecido a muitas outras pessoas no país. A minha mãe, por exemplo, já foi assaltada duas vezes. Primeiro roubaram-lhe o carro e depois roubaram-lhe a carteira, e das duas vezes também lhe apontaram uma arma à cabeça. O meu melhor amigo, que também vivia em Puerto Ordaz, foi raptado e assassinado. Os homens que o sequestraram pediram um resgate à família. A família pagou, mas eles mataram-no na mesma. Deram-lhe um tiro na cabeça e atiraram-no ao rio. A polícia encontrou o corpo dois ou três dias depois.

Nos últimos tempos, já não conseguia ter uma vida normal na Venezuela. A insegurança era muita. Alimentos mais básicos, como leite e açúcar, eram impossíveis de arranjar, até mesmo no mercado negro. Também não conseguia comprar frango ou produtos como papel higiénico. Há uns meses, já depois de estar em Portugal, pedi a uns tios do meu noivo (ele é venezuelano, mas vive cá há muitos anos), que iam viajar para a Venezuela, para levarem uns medicamentos para o meu avô, que tem problemas de coração. Eles disseram que sim, que levavam, mas no aeroporto foram barrados por uns guardas e obrigados a pagar-lhes para poder seguir com os remédios.

Não há medicamentos na Venezuela. Não há medicamentos básicos para tratar uma dor de cabeça ou uma constipação, nem para doenças mais complexas, como cancro. Pessoas que padecem de doenças crónicas, mas que até se encontram estáveis, são obrigadas a interromper os tratamentos e, simplesmente, morrem.

É neste ponto que as coisas estão. Quem tem dinheiro compra a preços exorbitantes e quem não tem simplesmente não compra. É por isso que há tanta fome. Vou contar duas histórias sobre isso.

O meu pai é dono de duas padarias em Puerto Ordaz. Todos os dias, ao final da tarde, há um grupo de pessoas que se junta nas traseiras das lojas para vasculhar o lixo e ver se sobrou alguma coisa que dê para comer. Mas não é só ali que isto acontece. Um pouco por todo o lado, há pessoas à procura de restos de comida nos contentores do lixo. As pessoas têm tanta fome que pegam em qualquer coisa. Até nos aeroportos os funcionários estão sempre à cata de restos de comida nos cafés e restaurantes.

A segunda história é bem mais impressionante. Há uns meses, durante uma manifestação, os indivíduos que conduziam um camião de um supermercado cheio de ossos e gordura animal decidiram descarregá-lo no meio de uma rua para fechar o trânsito. A ideia era deixar os restos de comida ali, como forma de protesto, mas a dada altura começaram a aproximar-se muitas pessoas. Vinham esganadas e pegaram nesses ossos e restos de carne para levar para casa.

Gustavo, o noivo de Natasha, interrompe para contar que há um ano e meio foram estipuladas normas para limitar as idas ao supermercado em Puerto Ordaz. Cada pessoa só podia ir duas vezes por semana e só podia comprar duas unidades de cada produto. Os dias eram definidos conforme o último número do bilhete de identidade. “Eu só podia ir ao supermercado à segunda e ao sábado, porque o último número do meu BI é um 1. As pessoas cujo último número era 0 ou 1 iam à segunda, os dois e três iam à terça-feira, os quatro e cinco à quarta e assim sucessivamente. Ao sábado, iam as pessoas do zero ao quatro e ao domingo do cinco ao nove”. Para garantir que toda a gente cumpria estas regras e evitar que houvesse alguém a comprar duas vezes no mesmo dia ou a ir a estabelecimentos diferentes, cada supermercado tinha um sistema de impressões digitais.

Gustavo conta ainda que o pai também tem padarias na Venezuela e que já há muito tempo é obrigado a racionar o pão, uma vez que há falta de farinha, trigo e outras matérias-primas. Cada pessoa só pode levar um pão de cada vez e à porta das padarias há um funcionário a garantir que não entram mais de duas ou três pessoas de uma só vez. “Se entrarem mais, roubam”.

“Caracas é a única cidade onde ainda há comida e medicamentos porque convém ao Governo” (continua Natasha)

Antes de vir para Portugal, estive em Caracas um mês a trabalhar, numa agência de publicidade. A situação na capital é diferente do resto do país. É o único sítio onde ainda se veem alguns alimentos e medicamentos, porque convém ao Governo. Há sempre água e luz, ao contrário das outras cidades. Em Puerto Ordaz, por exemplo, cortavam-nos a luz durante quatro horas por dia. Por outro lado, Caracas é o lugar mais inseguro da América Latina. Nas paragens de autocarro, os assaltos são muito frequentes. Não é raro aparecem homens em cima de motas para nos roubarem.

O aeroporto também se tornou um lugar inseguro. Lembro-me da morte de um delegado egípcio, um homem bastante importante, que estava de visita ao país. No caminho que ligava o terminal internacional do terminal nacional - o túnel que ligava as duas secções estava em manutenção na altura - foi assaltado e assassinado. Ficaram-lhe com uma mala cheia de dinheiro e um relógio. Uma amiga minha, portuguesa, que vive na Venezuela, também foi assaltada no aeroporto. Roubaram-lhe tudo.

Em Portugal, mas com a Venezuela sempre ao canto do olho

Fui bem recebida em Portugal. As pessoas são amáveis e curiosas, e fazem-me muitas perguntas sobre o meu país. A parte legal é que tem sido mais complicada. Ao fim de mais de quatro meses, ainda continuo à espera do visto de residência. Na Venezuela também não me facilitaram as coisas. O Governo insiste em atrasar a entrega de documentos que são necessários para quem quer emigrar.

Durante o meu primeiro mês e meio cá, trabalhei numa empresa de telemarketing onde, entre os funcionários, havia muitos venezuelanos, uns a viver em Portugal há já muitos anos, outros acabados de chegar. Sou formada em Comunicação Social, vertente de Publicidade, mas sei que cá será muito difícil arranjar trabalho nessa área. A língua é um grande entrave. Vim sozinha para Portugal e quando aqui cheguei a única pessoa com quem falava era o Gustavo. Não conhecia mais ninguém. Não tinha família nem amigos, nem ninguém com quem falar no autocarro, ou no supermercado, ou no parque.

Por isso, foi muito bom quando me encontrei com alguns colegas venezuelanos que trabalhavam comigo nessa empresa de telemarketing para ir votar no referendo [referendo simbólico organizado pela oposição ao Presidente Nicolás Maduro, no qual votaram cerca de sete milhões de venezuelanos, dentro e fora do país]. Estávamos todos muito felizes por poder partilhar aquele momento.

Acredito que o referendo desse domingo, dia 16 de junho, vai ficar para a história da Venezuela. Foi um ato sem precedentes. Nunca antes nos tínhamos organizado a nível mundial para lutar pela liberdade e democracia no nosso país. Também acredito que a situação política na Venezuela vai mudar em breve. As pessoas já não aguentam mais. Inclusivamente, há já muitos apoiantes de Maduro que retiraram o seu apoio. O país vive uma guerra cívica. Como dizem os venezuelanos, é só uma questão de tempo até as coisas mudarem.

“A Venezuela vai precisar de pelo menos dez anos para conseguir recuperar”

Não penso regressar à Venezuela nos próximos tempos. Aliás, a minha família nem sequer quer que eu regresse. Dizem que é demasiado perigoso. E se voltar, o mais provável é não conseguir sair novamente.

A Venezuela vai precisar de pelo menos dez anos para conseguir recuperar. É necessária uma mudança política e económica, mas também social. O Governo fraturou de tal modo o país que vai ser preciso muito, muito tempo até as coisas voltarem ao sítio.

Acredito que quando a situação melhorar, e a Venezuela voltar a ser um país seguro e estável, as pessoas vão regressar. Também eu gostava de voltar. Gostava que os meus filhos pudessem nascer e crescer na Venezuela, que tivessem uma infância como eu e o Gustavo tivemos, ou que, pelo menos, conhecessem um dia o nosso país. Vou casar-me em breve e gostava de fazer duas cerimónias, uma em Portugal e outra em Puerto Ordaz, mas sei que só vou poder fazer a de lá quando houver comida.

Nós, venezuelanos, somos um povo com raízes muito fortes. Não crescemos com a ambição de sair do país. Isso nem sequer passa pela cabeça da maioria das pessoas. É por isso que emigrar tem sido uma experiência tão forte para tanta gente. Muitos dos venezuelanos que emigraram estão a trabalhar em restaurantes. Não querem desperdiçar qualquer oportunidade.

Todos os meus amigos mais próximos estão a viver fora - EUA, Colômbia, Espanha, Panamá e Suíça. A minha irmã vive no Chile e a minha mãe também já ponderou sair do país. Os meus avós não, dizem que já estão velhos e que preferem morrer em casa. Como eles, há muitas pessoas que não querem ou não podem sair do país, por falta de dinheiro, e então resignam-se. Há quem tente melhorar a sua situação e quem opte por participar na revolução. A Venezuela não ficou assim do dia a para a noite. Isto já começou há alguns anos e todos os anos piora um pouco mais.

A resistência e a oposição ao Governo estão cada vez mais fortes. As pessoas desejam, de facto, uma mudança. Querem acreditar nisso. Por outro lado, têm medo que nada aconteça e que fique tudo igual. Em 2014, também acreditávamos que ia haver essa mudança, mas nada mudou verdadeiramente. Qualquer venezuelano dirá que tem esperança e fé que as coisas melhorem. Mas, por dentro, há sempre aquele medo de que aconteça o mesmo.

Acho que as pessoas têm sentimentos mistos em relação a este assunto. “Sentimientos encontrados”, como dizemos em espanhol.

O que é que vai acontecer se nada mudar? O que é que vai acontecer se tudo voltar ao mesmo? São perguntas como estas que nós, venezuelanos, fazemos a nós próprios, a toda a hora.