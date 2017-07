Um desbocado e uma demissão na Casa Branca

Não faltam piadas do género “volta Sean Spicer que estás perdoado” desde que a estrutura de comunicação da Casa Branca foi mudada há oito dias. Spicer, com as suas tiradas truculentas e a sua animosidade contra jornalistas da CNN ou de “The New York Times” tinha-se tornado na grande fonte de inspiração dos humoristas. Agora, comparado com aquele que seria o seu chefe caso não se tivesse demitido por discordar da respectiva nomeação, faz figura de um cavalheiro num salão britânico.

Anthony Scaramucci é um “golden boy” de Wall Street. E foi justamente a sua excessiva proximidade com a alta finança que levou Spicer, primeiro a desaconselhar esta nomeação e, em seguida, a afastar-se ele próprio.

A estreia de Scaramucci não podia ter sido mais espectacular. Quarta-feira à noite, ao terceiro dia em funções, soube-se que tivera uma conversa a raiar o delirante com um repórter da revista “The New Yorker”. Ryan Lizza acabara de publicar no Tweeter uma informação que obtivera e estava correcta: Trump estava a jantar na Casa Branca com Sean Hannity, animador de emissão e fã do presidente na Fox News, Bill Shine, antigo responsável da mesma estação, e o novo assessor de comunicação, Anthony Scaramucci. Não era propriamente um segredo de estado mas Scaramucci perdeu a cabeça. Pegou no telefone e exigiu saber quem era a fonte da notícia, coisa que o seu interlocutor recusou, mesmo depois de apelos ao patriotismo.

Quis saber se era alguém da Casa Branca e, como não obtivesse resposta, disse que ia proceder a uma limpeza nos serviços, a começar pelo chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, uma figura do aparelho republicano que viria a ser, efectivamente, demitida na sexta-feira, substituída por John Kelly, até agora secretário para a Segurança Interna.

Depois, a conversa (que Lizza reproduziu em versão integral) entrou no delírio. Preibus foi qualificado de “filho da puta de esquizofrénico paranóico”. E nem o Conselheiro de Estratégia escapou. O ultra-direitista Steve Bannon foi acusado de só querer promover a sua imagem à custa do presidente, ou seja, de passar a vida a “mamar na sua própria pila”. Um contributo não despiciendo para o ambiente de guerra civil que, segundo os jornalistas que fazem a cobertura da presidência, se vive na ala oeste da Casa Branca (onde estão Trump e os principais conselheiros).

Como descobriu à sua custa o então presidente Richard Nixon em 1973/4, o problema das fugas de informação na Casa Branca, é que quantas mais são, mais irritam, e quanto maior é a irritação, mais fugas há.