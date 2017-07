Semana negra para Donald Trump

A semana que terminou não podia ter corrido pior ao presidente dos EUA. A sua medida-fetiche, a destruição da lei de cuidados de saúde (Obamacare) voltou a encalhar, desta vez no Senado. Três senadores republicanos juntaram-se ao bloco democrata e chumbaram a proposta na madrugada de sexta-feira passada (dia 28).

Terá sido o último combate político do senador republicano John McCain, a quem foi diagnosticado um tumor no cérebro. O ex-candidato presidencial republicano (foi derrotado por Bush nas primárias em 2000 e por Obama nas eleições de 2008) deu uma lição de democracia, começando por votar na segunda-feira a favor da abertura do debate mas juntando-se aos democratas e a duas senadoras republicanas na substância do problema: a recusa de destruição do Obamacare.

Uma destas senadoras rebeldes, Lisa Murkowski (Alasca), foi atacada pelo presidente no Twitter e reagiu anulando reuniões oficiais marcadas para ratificar a nomeação de novos altos funcionários públicos.

Novas sanções à Rússia

Igualmente no Congresso as duas câmaras votaram por esmagadora maioria na terça-feira o reforço das sanções à Rússia (devido à anexação da Crimeia e da desestabilização do leste da Ucrânia), o que significa um golpe na política presidencial de aproximação a Putin, esboçada, por exemplo, a propósito da Síria. Trump chegou a consultar os seus próximos sobre a hipótese de vetar o diploma mas foi dissuadido, dado que levaria a uma situação de quase guerra civil entre os poderes executivo e legislativo.

Filho e genro questionados

Esse mesmo Congresso questinou o genro e o filho mais velho do presidente por causa das suspeitas de conluio da equipa eleitoral de Trump com o Kremlin durante a campanha presidencial. Jared Kushner teve que comparecer no Congresso a 21 e 22 de Julho, ainda que numa audiência à porta fechada e sem ser sob juramento. Já no que respeita a Donald Jr, a maioria republicana contentou-se, para já, com uma resposta enviada por escrito.

Daqui resultou uma chuva de críticas presidenciais dirigidas prioritariamente ao secretário (ministro) da Justiça Jeff Sessions, acusado de não ter protegido Trump das investigações sobre a pista russa e que, uma vez vilipendiado, foi mantido em funções “para já”. Outro alvo é o procurador especial que investiga o assunto, o ex-director do FBI Robert Mueller, sem esquecer os congressistas republicanos acusados de terem sido “desleais” ao presidente.

Republicanos defendem Sessions e Mueller

O problema é que tentar atingir qualquer destes dois homens equivale a remexer num vespeiro político. O senador republicano do Iowa Chuck Grassley disse, perante os rumores de demissão de Sessions, que a Comissão de Justiça do Senado não aprovaria a nomeação de um novo secretário da Justiça até ao fim do ano. O seu colega de bancada Lindsey Graham (Carolina do Sul) deixou claro que tentar afastar Sessions ou Mueller “seria o princípio do fim da presidência Trump”. E anunciou estar a trabalhar num projecto de lei que condicionará o afastamento de um procurador especial à intervenção de um juiz federal.

Isto num contexto de demissões sucessivas de pessoal na Casa Branca: primeiro o porta-voz do presidente Sean Spicer e depois do chefe de gabinete Reice Priebus, figura com algum peso no aparelho republicano.

Tensão com os militares

Como se tudo isto fosse pouco, Trump conseguiu ainda criar fricções com a hierarquia militar. Quarta-feira dia 26 de Julho, as chefias militares foram apanhadas de surpresa pela decisão de Trump de proibir transexuais nas forças armadas (porque supostamente a sua condição implicaria gastos acrescidos com a saúde). O chefe do Estado-Maior, Joseph Dunfort, deixou claro que essa decisão não seria aplicada, até serem esclarecidos os contornos da sua aplicação. “Até lá continuaremos a tratar com respeito todos os membros das forças armadas”.