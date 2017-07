Irão vai continuar programa de mísseis com “toda a força” e condena novas sanções dos EUA

O Irão vai continuar “com todas as suas forças” o programa de mísseis e condena as novas sanções dos Estados Unidos (EUA), disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros do país.

“Nós vamos continuar com todas as nossas forças o nosso programa de mísseis”, afirmou Bahram Ghassemi na televisão iraniana, acrescentando que o país “condena a ação hostil e inaceitável dos EUA”.

O senado norte-americano aprovou na quinta-feira sanções para punir a Rússia pela sua alegada interferência na eleição presidencial de novembro passado, ficando agora nas mãos do Presidente aprovar o diploma e passá-lo a lei.

O texto aprovado também inclui medidas contra a Coreia do Norte e o Irão, designadamente contra o programa balístico, a violação de direitos humanos e os Guardas da Revolução (acusados de apoiar o terrorismo), entre outros.

“A nossa política no domínio militar e de mísseis é muito clara e diz respeito aos nossos assuntos internos. Outros países não têm o direito de falar sobre isso”, acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Bahran Ghassemi acrescentou que o Irão “reserva-se o direito de tomar medidas de retaliação”.