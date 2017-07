Madonna indemnizada por “invasão de privacidade” das suas filhas pequenas

Madonna vai receber uma indemnização do "Daily Mail", um tabloide britânico, por "invasão de privacidade" cometida em notícias sobre as duas irmãs gêmeas de quatro anos que Madonna procurava adotar no Malawi.

Esta quinta-feira, o advogado de Madonna alegou num tribunal londrino que as notícias podiam ter comprometido o processo de adoção. "O MailOnline (o site do jornal) publicou-as numa altura em que, como qualquer jornalista devia ter percebido, Madonna não podia proteger as meninas de danos. As ações do jornal ameaçaram a integridade e/ou o resultado do processo de adopção, podendo ter tido implicações para toda a vida tanto nas meninas como em Madonna e na sua família", disse.

Sendo Madonna uma celebridade , continuou o advogado, "devia ter sido evidente para qualquer repórter que a proteção da identidade das meninas durante o processo de adoção era provavelmente vital para a sua segurança e bem-estar".

As notícias em questão, além de dizerem que Madonna estava a tentar adotar as meninas, continham os nomes, idade e raça delas, referindo igualmente que viviam num orfanato. A cantora acabou finalmente por concluir o processo de adoção em fevereiro, depois de em janeiro ter processado o "Daily Mail".

O jornal vai pagar uma indemnização, bem como os custos judiciais de Madonna, a qual já fez saber que doará a quantia que vai receber a um instituto de cirurgia pediátrica no Malawi. Nos últimos tempos, a cantora tem visitado Portugal, onde se diz que pretende ficar a residir.