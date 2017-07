Japão acusa Coreia do Norte de lançar novo míssil

Míssil terá caído no Mar do Japão. Segundo o Governo japonês, foi lançado às 23h42 desta sexta-feira (15h42 em Lisboa)

Governo japonês anunciou esta sexta-feira o lançamento de uma novo míssil por parte da Coreia do Norte. Projétil terá caído sobre o Mar do Japão, confirmou o primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abe, que convocou um reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional.

“Recebi um relatório a informar que a Coreia do Norte lançou mais uma vez um míssil, que possivelmente caiu dentro dos limites da zona económica exclusiva”, disse Shinzo Abe, citada pelo canal japonês NHK.

O chefe de gabinete do Governo, Yoshihide Suga, acrescentou que o míssil voou durante cerca de 45 minutos. “É inaceitável e viola claramente todas as resoluções das Nações Unidas”, considerou.

A Guarda Costeira emitiu alertas para os navios e aviões.

Segundo a agência Reuters, a reunião do Conselho de Segurança Nacional está marcada para este sábado às 13h (05h em Lisboa).

Também os Estados Unidos da América confirmaram o lançamento do míssil. “Neste momento estamos a avaliar todos os dados e teremos mais informação em breve”, disse o porta-voz do Pentágono, Christopher Logan, citado pelo “the Guardian”.

Já no início desta semana os EUA anunciaram ter detetado movimentações que faziam prever o lançamento de um novo míssil de médio ou longo alcance.