EUA ordenam que familiares de funcionários da embaixada na Venezuela deixem o país

O Governo dos Estados Unidos ordenou na quinta-feira que os familiares dos funcionários da sua embaixada em Caracas, na Venezuela, abandonem o país devido à crise política que se tem agravado.

Para além de determinar a saída dos familiares, o Departamento de Estado dos Estados Unidos também autorizou que qualquer funcionário do governo dos EUA na mesma embaixada possa acompanhar a sua família se assim o desejar.

A violência nas ruas tem sido o dia a dia em Caracas e outras localidades venezuelas, perante os protestos da oposição contra as eleições marcadas para este domingo pelo Presidente Nicolás Maduro, que pretende eleger uma nova Assembleia Constituinte.

O governo proibiu a realização de protestos entre esta sexta e terça-feira, aumentando assim a probabilidade de ocorrência de mais episódios de violência no país.

A adicionar ao crescente isolamento internacional da Venezuela, a companhia aérea colombiana Avianca interrompeu os voos para o país esta quinta-feira, devido a “limitações operacionais e de segurança”.

Os críticos de Maduro continuam a planear fazer mais pressão sobre o Presidente, mantendo os bloqueios em toda a nação apelidados de “The Takeover of Venezuela”. “Vamos continuar a lutar, não vamos deixar as ruas”, avança Jorge Millan, citado pela Reuters.

O Governo dos Estados Unidos aumentou esta quarta-feira a pressão contra o plano do Governo venezuelano de realizar as eleições para promover uma nova Assembleia Nacional Constituinte, ao sancionar 13 dirigentes e ex-dirigentes venezuelanos por corrupção.Mais de 100 pessoas já morreram nos conflitos contra o governo que agitam a Venezuela desde abril, altura em que a oposição lançou protestos para exigir eleições convencionais e acabar com quase duas décadas de governo socialista.