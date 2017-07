As diatribes (e a linguagem ordinária) do novo diretor de comunicações da Casa Branca

"Anthony Scaramucci telefonou-me para descarregar queixas sobre delatores da Casa Branca, sobre Reince Priebus e sobre Steve Bannon. Começou por ameaçar despedir todos os funcionários da equipa de comunicações — a coisa só escalou a partir daí."

Assim começa o artigo publicado ontem ao final do dia por Ryan Lizza, da revista "New Yorker", em que revelava a chamada que recebera do novo diretor de comunicações da administração Trump no dia anterior. Há seis dias no cargo, Scaramucci telefonou-lhe na noite de quarta-feira para se queixar de dois tweets do jornalista e exigir-lhe que revelasse as suas fontes.

No primeiro lia-se: "Furo: Trump está a jantar esta noite com Sean Hannity [locutor de rádio e de televisão famoso por disseminar teorias da conspiração], Bill Shine (ex-executivo da Fox News) e Anthony Scaramucci, de acordo com duas fontes com conhecimento do encontro." No segundo: "Funcionários da Casa Branca dizem-me que Melania [a primeira-dama] também está a jantar com Trump, Hannity, Shine e Scaramucci."

No artigo em que relata a conversa com Scaramucci, Lizza sublinha que este "era um grupo interessante que levanta algumas questões", entre elas: "Estaria Trump a tentar obter conselhos estratégicos de Hannity? Estaria a ponderar contratar Shine?"

"Mas Scaramucci tinha a sua própria pergunta – para mim", prossegue Lizza. 'Quem é que te passou isso?' perguntou-me. Disse-lhe que não podia dar-lhe essa informação." A isto, a mais recente contratação de Trump respondeu com uma ameaça: a de despedir todos os funcionários da equipa de comunicações da Casa Branca.

"'Vou fazer isto, vou eliminar toda a gente na equipa de comunicações e começar de novo', disse. Eu ri-me, sem ter a certeza sobre se ele acha mesmo que uma ameaça destas deveria convencer um jornalista a revelar uma fonte. Ele continuou a pressionar-me e queixou-se da equipa que herdou com o novo emprego. 'Pedi a estes tipos para não passarem nada [à imprensa] e eles não conseguem evitá-lo. Você é um cidadão americano, isto é uma grande catástrofe para o país americano. Portanto peço-lhe, como patriota americano, que me dê umas luzes sobre quem lhe disse isto'."

O repórter não cedeu e o que veio a seguir foi uma série de tiradas impróprias para consumo contra colegas da Casa Branca, sem qualquer pedido para que as declarações fossem mantidas off-the-record, ou seja, para que não fossem publicadas. Por causa disso, Lizza decidiu noticiá-las.

JONATHAN ERNST/ Reuters

Alvo: Stephen Bannon

Descrevendo a sua falta de interesse em chamar a atenção dos media, Scaramucci usou linguagem sexualmente explícita para dizer que não se ia comportar como Steve Bannon: "I'm not trying to suck my own cock"

"Não estou a tentar construir a minha marca lixando a força do Presidente", continuou o diretor de comunicações, referindo-se às suspeitas de que Bannon, o controverso chefe de estratégias da Casa Branca de Trump, é uma das principais fontes das inúmeras fugas de informação que têm assolado a administração norte-americana. "Estou aqui para servir o país", acrescentou.

Alvo: equipa de comunicações

"O que eu quero é matar todos os delatores e encarreirar a agenda do Presidente para que possamos trazer sucesso ao povo americano", declarou Scaramucci, ecoando com palavras mais duras a promessa que fez assim que assumiu o novo cargo.

Quando Lizza aproveitou para lhe colocar questões sobre o jantar privado de Trump na noite anterior, o chefe da equipa de comunicações, "claramente irado pelo facto de esse jantar ter sido divulgado", prometeu despedir quem quer que tenha passado as informações ao jornalista da "New Yorker".

"Despedi um gajo no outro dia. Há três ou quatro pessoas que vou despedir amanhã. Vou chegar à pessoa que lhe passou estas informações." Aí, teceu uma ameaça direta contra outro colega da Casa Branca, o chefe de gabinete de Trump. (A animosidade entre ambos, referia esta semana o "Wall Street Journal", é notória e nenhum deles a esconde).

Alvo: Reince Priebus

"Se você quer um 'furo', muito em breve Reince Priebus vai receber um pedido para que se demita", disse Scaramucci antes de fazer uma imitação jocosa do colega, como se fosse o chefe de gabinete da Casa Branca a dizer: 'Oh, o Bill Shine vem aí. Deixem-me passar essa merda de informação à imprensa e ver se consigo lixar estas pessoas da mesma forma que lixei Scaramucci durante seis meses."

As tiradas não ficaram por aí. Depois de revelar a alcunha reservada a Priebus pelos críticos (Reince Penis, num trocadilho com o apelido Priebus) – até agora desconhecida do público em geral – sublinhou: "É um cabrão de um esquizofrénico paranoico." Quando o jornalista lhe perguntou se os tweets que tinha publicado dias antes tinham como objetivo enervar Priebus, respondeu: "Sim, mas deixe-me desligar a chamada, porque tenho de ir começar a tweetar merdas para levar este gajo à loucura."

Alex Wong

No início da semana, Scaramucci já se tinha lançado contra Priebus no Twitter, acusando-o de ter sido ele a passar aos jornalistas informações sobre as suas finanças. Esse tweet seria apagado depois da conversa com Lizza; antes disso, os media já o tinham desmentido, lembrando que os documentos em causa podem ser consultados nos registos públicos da administração desde que Scaramucci assumiu o cargo na Casa Branca, no final da semana passada. (Sobre este assunto acrescentou: "Não fiz nada de errado nas minhas declarações financeiras, portanto podem ir lixar-se.")

Falando de si na terceira pessoa, algo que fez repetidas vezes no telefonema com Lizza, pareceu confundir o jornalista com outros colegas de profissão, quando sugeriu que o repórter da "New Yorker" já publicou informações danosas sobre assessores de Donald Trump.

"OK, o Mooch [a alcunha de Scaramucci, conhecida por todos os que acompanham a sua carreira] apareceu há uma semana [na Casa Branca]... Vai ficar limpa muito em breve, ok? Porque tenho estes gajos no papo. Tenho impressões digitais cibernéticas de tudo o que eles já fizeram através do FBI e da merda do Departamento de Justiça."

Foi uma aparente referência às informações internas dos dois organismos que têm vindo a público nos últimos meses – nomeadamente sobre as investigações em curso à ingerência russa nas eleições americanas e ao alegado conluio entre a equipa de Trump e operativos do governo de Vladimir Putin para impedir a vitória de Hillary Clinton.

Cisões na Casa Branca a descoberto

Depois de Lizza ter publicado a transcrição da conversa, Kevin Roose, jornalista do "New York Times", denunciaria no Twitter que foi sempre este o modus operandi do ex-executivo da alta finança nova-iorquina. "O Mooch fez isto aos jornalistas que cobrem Wall Street durante anos – falar on-the-record assumindo que não publicaríamos as coisas loucas que ele diz."

No "Wall Street Journal", Karl Rove assinou ontem um artigo de opinião em que reagia às diatribes de Scaramucci e ao caos há muito instalado na Casa Branca de Trump. "Por quanto tempo vai continuar o tumulto Trump?", questionou aquele que se tornou um dos mais famosos conselheiros do antigo Presidente George W. Bush. "Esta foi uma semana de loucos, até para ele [Trump]", acrescenta o republicano na peça. "Também deve servir como uma chamada de atenção" à atual administração.

Scaramucci já reagiu à publicação das suas tiradas – no Twitter, claro. Sem pedir desculpas pelo que disse, defendeu-se com o facto de "às vezes" usar "linguagem colorida". "Vou abster-me nesta arena, mas não vou desistir da minha luta apaixonada pela agenda de Donald Trump", prometeu. Duas horas depois acrescentou: "Cometi um erro ao confiar num jornalista. Não voltará a acontecer."