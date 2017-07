Acidente ferroviário em Barcelona causa 54 feridos, sem registo de mortos

O embate de um comboio oriundo da cidade de San Vicente Calders, na província de Tarragona, com o pára-choques de uma das linhas ferroviárias da estação França, no centro de Barcelona, causou 54 feridos esta sexta-feira de manhã, segundo o mais recente balanço.

O acidente deu-se pelas 7h15 locais (menos uma hora em Lisboa), com as primeiras notícias a darem conta de cerca de 50 feridos, entre eles o maquinista. Dezoito foram transportados para os centros hospitalares mais próximos da estação, informaram os serviços de emergência da Catalunha no Twitter.

Entre eles contavam-se cinco pessoas em estado grave, um balanço que foi entretanto revisto para uma pessoa ferida com gravidade. Não há registo de vítimas mortais e a circulação de comboios não chegou a ser suspensa. De acordo com o "El Mundo", a Renfe, entidade que explora a rede ferroviária espanhola, já está a investigar as causas do acidente.

[Notícia atualizada às 10h15]