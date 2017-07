Rússia vai manter a sua base militar na Síria durante pelo menos meio século

Era um dos objetivos principais, se não o principal, da intervenção militar de Moscovo a favor de Bashar al-Assad

Rússia vai manter a base aérea que tem na Síria por mais meio século. A confirmação foi dada na quinta-feira, após a aprovação pelo presidente Vladimir Putin de um acordo assinado em janeiro. Concretiza-se assim um dos principais objetivos que justificam a participação do país na guerra civil ao lado do presidente Bashar al-Assad.

A base militar de Hmeymim, na província de Latakia, é única que a Rússia tem no Médio Oriente. Considerada essencial para o país manter o seu estatuto de grande potência, foi construída em 2015 para assistir nas operações militares contra o Daesh, o grupo terrorista que na altura ameaçava o governo de Damasco.

Após uma série de reveses governamentais no terreno, a intervenção russa foi decisiva para virar o conflito a favor de Assad. Os seus aviões não se limitaram a bombardear o Daesh, atingindo igualmente grupos rebeldes tidos como moderados. Nos termos do acordo agora oficializado, e que há um mês já foi ratificado pelas duas câmaras do parlamento russo, Moscovo tem a opção de continuar na base por períodos de 25 anos após o termo dos 49 anos iniciais.