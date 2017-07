Putin é um dos homens mais ricos do mundo, diz investidor americano

O Presidente russo Vladimir Putin é um dos homens mais ricos do mundo, garante o investidor americano Bill Browder, em declarações perante o Senado norte-americano.

Numa exposição dirigida à Comissão de Justiça, esta quarta-feira, Browder disse que Putin "é um dos homens mais ricos do mundo. Estimo que tenha acumulado 200 mil milhões de dólares em ganhos indevidamente obtidos durante os seus 17 anos no poder. Ele mantém o seu dinheiro no Ocidente e todo ele está potencialmente sujeito a congelamento e confisco".

Browder foi a força por trás da chamada lista Magnitsky, uma lei do Congresso que desde 2012 impõe a dezenas de russos sanções que incluem proibições de viajar para os EUA e de utilizar o sistema bancário americano. Isto causa grande inconveniência aos milionários do país, entre os quais vários que são próximos de Putin, e a quem ele terá dado garantia de impunidade após um acordo que atribui ao Presidente metade dos ganhos deles, segundo Browder.

Dessa forma, o próprio Presidente, diz o investidor, será um possível alvo da lei, e como tal tem "um interesse significativo e muito pessoal em descobrir uma forma de se livrar das sanções Magnitsky".

Estas afirmações surgem no contexto da interferência russa nas eleições presidenciais americanas do ano passado, confirmada pelos serviços secretos dos EUA, e que esta semana levaram à aprovação de novas sanções no Senado por uma larga maioria.

Espancado e morto na cadeia

A lei que existe desde 2012 leva o nome de Sergei Magnitsky, um advogado que trabalhava para Browder. Este último, proprietário do maior fundo de investimentos na Rússia durante os anos 90, viu-se em dificuldades com o Kremlin quando começou a denunciar a corrupção de alto nível. Inicialmente achou que tinha o apoio de Putin, mas a prisão de Mikhail Khodorkovsky, um bilionário que fazia o mesmo tipo de denúncia, mudou as regras do jogo.

Expulso repentinamente do país e com os seus bens apreendidos, Browder contratou Magnitsky para o representar. O advogado descobriu um esquema maciço de corrupção por via do qual funcionários russos se tinham apossado de 230 milhões de dólares (196 milhões de euros) pagos pelo fundo ao fisco russo. Mas quando denunciou esse crime, as autoridades prenderam-no a ele.

Ao longo de um ano, Magnitsky foi submetido a maus-tratos de vária natureza. Acabou por morrer em 2009, após um último espancamento, quando já se encontrava bastante doente. O seu antigo empregador prometeu então à família dele – Magnitsky era casado e tinha dois filhos – que não descansaria enquanto não fosse feita justiça.

Ir atrás dos bens dos criminosos

Na Rússia isso era obviamente impossível (as autoridades, aliás, chegaram a condenar Magnitsky postumamente por evasão fiscal), mas Browder compreendeu que pelo menos podia atacar os bens que os responsáveis pela morte do advogado tinham no estrangeiro.

Como Magnitsky tinha apresentado centenas de queixas detalhadas durante a sua prisão, havia cópias dessas queixas, os nomes e os pormenores eram conhecidos. Após uma campanha levada a cabo no Congresso, e que contou com o apoio, entre outros, do senador John McCain, Browder conseguiu, finalmente, que fosse aprovada a Lei Magnitsky, três anos após a morte do advogado.

Desde 2012 que o Kremlin procura conseguir a sua revogação. Anos depois, as ações de Putin na Crimeia e no leste da Ucrânia levaram a novas sanções. E agora os EUA têm um Presidente que já manifestou o desejo de as revogar, mas cujas relações com Moscovo permanecem suspeitas. Em consequência, o Congresso aprovou, também por larga maioria, uma disposição que proíbe Trump de eliminar unilateralmente as sanções.