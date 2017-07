Netanyahu ameaça expulsar Al Jazeera de Israel

O chefe do Executivo hebraico ameaçou na quarta-feira que vai expulsar a Al-Jazeera de Israel se não conseguir encerrar os escritórios do canal qatari em Jerusalém, acusando-o de estar a “instigar à violência” na cidade perante os recentes protestos sobre o acesso ao Monte do Templo — local sagrado de grande importância para cristãos, judeus e muçulmanos, onde há duas semanas três cidadãos israelitas de Haifa abateram dois guardas seus conterrâneos, sendo mortos num tiroteio com as forças de segurança logo a seguir.

Jerusalém está a atravessar um dos períodos mais tensos dos últimos anos, com muitos palestinianos a manifestarem-se contra a decisão das autoridades hebraicas de reforçar as medidas de segurança perto do Monte do Templo após o ataque de 14 de julho — que levou Netanyahu a ordernar a demolição de casas de palestinianos na Cisjordânia ocupada apesar de o ataque ter sido realizado por israelitas árabes.

Os protestos têm angariado cobertura assídua de muitos meios de comunicação, incluindo da Al Jazeera, que Benjamin Netanyahu acusou ontem de “continuar a incitar à violência” ao redor da esplanada das mesquitas. “Já falei várias vezes com as autoridades exigindo-lhes o encerramento dos escritórios da Al Jazeera em Jerusalém”, escreveu ontem o chefe do Executivo hebraico no Facebook. “Se isto não acontecer por causa de interpretações legais, vou trabalhar para que seja aprovada a legislação necessária que permita a expulsão da Al Jazeera de Israel.”

Para já, o canal qatari continua sem responder à ameaça. As tensões geradas com o ataque de há duas semanas subiram entretanto de tom este fim de semana, com três israelitas e quatro palestinianos mortos em confrontos na sexta-feira e no sábado na disputada cidade.

A Al Jazeera tem estado sob ataque de vários países no âmbito da crise diplomática no Golfo, após quatro Estados árabes — Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrain e Egito — terem cortado relações com o Qatar em junho pelo que dizem ser o financiamento de grupos terrorristas pelas autoridades do país. Para retomar as relações com o Qatar, os países exigem, entre outras coisas, que a Al Jazeera seja encerrada.

Antes disso, os jornalistas do canal televisivo financiado pelo Estado qatari já estavam a enfrentar ameaças e represálias pelo seu trabalho no Egito; em 2014, os escritórios do canal no Cairo foram encerrados e três repórteres condenados a sete anos de prisão pela cobertura das manifestações de apoio à Irmandade Muçulmana.

Nesse ano, Mohammed Mursi, o Presidente que a maioria dos egípcios escolhera nas primeiras eleições livres do país em mais de três décadas (após a deposição de Hosni Mubarak durante a Primavera Árabe), foi deposto. Parte da sociedade egípcia saiu então às ruas contra o que disse ser um “golpe” para afastar o líder democraticamente eleito (que foi candidato pelo braço político da Irmandade).

No rescaldo de violentos confrontos, Abdel Fattah el-Sisi, até então chefe máximo do Exército, derrotou o seu único rival nas eleições antecipadas, Hamdeen Sabahi, tornando-se o novo Presidente do Egito. Nos meses seguintes, as autoridades prenderam centenas de alegados apoiantes da Irmandade, com muitos deles entretanto condenados à pena de morte; entre os presos contaram-se dezenas de jornalistas. Dos três repórteres da Al Jazeera condenados e presos, dois já foram libertados mas um continua atrás das grades.