Ex-presidente da Petrobras detido no Brasil após comprar bilhete só de ida para Portugal

Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, foi detido esta quinta-feira no âmbito da operação Lava-Jato. Bendine tinha voo marcado para Portugal para esta sexta-feira, sem data de regresso, e as autoridades brasileiras entenderam que havia risco de o gestor fugir.

Também o publicitário André Gustavo Vieira da Silva, com ligações ao antigo executivo, tinha voo marcado para Portugal já esta quinta-feira e foi igualmente detido temporariamente à entrada do aeroporto do Recife.

Bendine, que é suspeito de ter suborno (terá pedido e recebido da Odebrecht três milhões de reais, 815 mil euros, para facilitar negócios com a construtora) tem nacionalidade italiana, o que segundo as autoridades representava mais um risco de fuga. Pagamentos terão sido interrompidos com a prisão de Marcelo Odebrecht, de acordo com um comunicado da Polícia Federal.

Ministério Público Federal terá ainda provas de que Bendine pediu, em 2014, 17 milhões de reais para viabilizar o pagamento de uma parcela de dívida de Odebrecht AgroIndustrial. Marcelo Odebrecht alega, porém, que a construtora negou o pedido por considerar que o gestor não teria capacidade de influenciar o contrato de financiamento.

Bendine foi escolhido por Dilma Rousseff para substituir Graça Foster na presidência da Petrobras, em 2015.