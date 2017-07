Deputado malaio diz que os maridos são abusados quando as mulheres lhes recusam sexo

Che Mohamad Zulkifly Jusoh, deputado do partido maioritário da coligação governamental, efetuou o comentário durante o debate parlamentar sobre a alteração da legislação relativa à violência doméstica

O deputado malaio Che Mohamad Zulkifly Jusoh causou uma onda de indignação ao afirmar, esta quarta-feira, que quando as mulheres recusam ter relações sexuais com os maridos estão a abusar deles.

“Apesar de ser dito que os homens são fisicamente mais fortes do que as mulheres, há casos em que as esposas magoam ou abusam dos seus maridos de uma forma extrema”, afirmou durante o debate parlamentar sobre a alteração da legislação relativa à violência doméstica. “Normalmente, isso envolve mulheres a praguejarem contra os maridos – ou seja, um abuso emocional. Elas insultam os seus maridos e recusam (satisfazer) as necessidades sexuais deles”, defendeu.

Jusoh, deputado de 58 anos do estado de Terengganu, pertence ao Barisan, partido maioritário da coligação governamental.

Entre as reações que as suas declarações logo desencadearam destacou-se a de Marina Mahathir, proeminente ativista dos direitos das mulheres e filha do antigo primeiro-ministro Mahathir Mohamed. “As mulheres têm o direito de dizer não ao sexo – isso é uma noção antiga, aceitar-se que quando se casa um homem possui e tem direito ao corpo da sua esposa”, afirmou à agência France Presse, considerando “ridículas” e “baseadas na ignorância” as declarações do deputado.

Na Malásia, país maioritariamente muçulmano, os homens podem ter até quatro mulheres, desde que tenham sido autorizados para tal pelo tribunal Sharia.

Nas suas declarações, Jusoh disse ainda que será um “abuso” impedir um homem de casar com uma segunda mulher.