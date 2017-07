Com nova derrota de Trump no Senado, Scaramucci compara-o a Lincoln

Anthony Scaramucci comparou ontem Donald Trump a Abraham Lincoln quando foi questionado pelos jornalistas sobre as dificuldades que o atual Presidente norte-americano continua a enfrentar para revogar o Obamacare, nome popular do sistema de cuidados de saúde universais através do qual Barack Obama garantiu a cobertura de milhões de norte-americanos até então sem seguros de saúde e que Trump continua investido em desmantelar.

Na sua primeira entrevista a um meio de comunicação europeu, no caso do Reino Unido, o novo diretor de comunicações da Casa Branca garantiu que o Presidente dos EUA vai continuar a trabalhar para abolir o sistema de saúde em vigor, apesar da contínua oposição de uma maioria dos membros do Senado, a câmara alta do Congresso.

À BBC Newsnight, comparou os obstáculos que Donald Trump tem enfrentado aos que Lincoln teve de combater para acabar com a escravatura de negros nos Estados Unidos. “Se já leu Team of Rivals, Lincoln tentou por três ou quatro vezes, no Senado e na Câmara dos Representantes, obter o que queria, que era a total abolição da escravatura — isso foi uma coisa muito mais dura de alcançar do que aquilo em que estamos a trabalhar neste momento”, declarou Scaramucci.

Quando a jornalista Emily Maitlis voltou a sublinhar que a oposição que Trump enfrenta inclui vários membros do seu Partido Republicano, o chefe de assessoria da Casa Branca referiu: “O Presidente Barack Obama levou 22 meses até conseguir o que queria da legislatura. Nós estamos na presidência há seis meses. Portanto pense nas coisas que estamos a tentar conquistar no espaço de um ano... Se conseguirmos revogar e substituir o Obamacare, como continuamos a prever que acontecerá, e se alcançarmos uma reforma fiscal a um nível não visto desde 1986 e o fizermos no período de doze meses da presidência, penso que isso será notável.”

Questionado sobre os prazos definidos pela administração para garantir estas conquistas, contornou a pergunta: “Você vive em Washington?... As pessoas dizem-lhe uma coisa na cara e depois outra nas costas. O que eu gosto no Presidente é que ele tem esta capacidade de liderança de dizer as coisas na cara das pessoas.”

A entrevista decorreu horas antes de uma maioria dos membros do Senado ter voltado a chumbar mais uma proposta da administração e do líder da maioria republicana para acabar com o Affordable Care Act (ACA) sem um programa para o substituir no imediato — o chumbo seguiu-se a um outro, na terça-feira, e a uma série de anteriores votações contra os planos de Trump nas últimas semanas.

Os legisladores da câmara alta vão continuar a debater as propostas ao longo dos próximos dias, sob avisos do gabinete orçamental do Congresso de que avançar com a atual agenda de revogação do Obamacare vai deixar 32 milhões de norte-americanos sem cobertura médica.

Trump Jr. e acordo pós-Brexit

Falando sobre o encontro do filho mais velho do Presidente Trump com uma advogada russa em junho do ano passado — após uma troca de emails em que um intermediário o informou que o Governo da Rússia queria “ajudar” o seu pai a vencer as eleições — Scaramucci disse que Donald Trump Jr. é simplesmente “inexperiente” e garantiu que ele será totalmente exonerado.

Depois de na semana passada ter sido convocado para prestar declarações ao Senado, esta quarta-feira numa sessão pública dedicada a esse encontro e a outras potenciais ligações à Rússia, Trump Jr. chegou a um acordo com os legisladores para ser entrevistado longe dos holofotes mediáticos.

Scaramucci também diz estar “100% certo” de que haverá um acordo de trocas comerciais entre os EUA e o Reino Unido após o país concluir as negociações para a saída da União Europeia. O secretário de trocas internacionais do Governo britânico, Liam Fox, está em Washington para negociar um futuro acordo com a administração Trump, com o Presidente norte-americano a dizer esta semana que há boas perspetivas de um acordo “muito grande e excitante” com o Reino Unido.

“Startup disruptiva”

Sobre se esse acordo vai mesmo concretizar-se, o chefe de comunicações da Casa Branca garantiu à BBC: “A 100%. [Trump] adora o Reino Unido... Pense na relação especial que temos tido desde o início desta grande nação [os EUA]. Sabe o que é esta nação? Uma startup disruptiva, era um grupo de tipos ricos que se juntaram e disseram 'Sabem uma coisa? Vamos cortar com outros países e inaugurar o nosso próprio país. Isto é uma startup disruptiva. Sabe o que é que o Presidente está a fazer? Está a trazer [o país] de volta às suas raízes disruptivas.”

Sobre os ataques incansáveis de Trump ao seu procurador-geral, Jeff Sessions, Scaramucci defendeu que o Presidente americano “é um atirador muito certeiro” que “gosta de se expressar” e “de deixar as pessoas saberem como se sente”.

“Parte da sua natureza é que ele é uma pessoa muito rija, no bom sentido — ele está realmente a tentar usar o púlpito e a Sala Oval e a sua presidência para executar uma agenda em nome do povo americano e esta é uma cidade muito dura.” Também disse que os funcionários que lidam diariamente com Trump têm de ter “um exoesqueleto rijo” e “ser pessoas fortes com espinhas dorsais fortes”.