Casa Branca exibe carta de rapaz de 9 anos fã de Trump

“Eu tenho nove anos de idade e você é o meu Presidente favorito. Gosto tanto de si que o tema da minha festa de aniversário foi sobre si. O bolo tinha a forma do seu chapéu”, refere o pequeno Dylan na carta que escreveu a Donald Trump e que nova porta-voz da Casa Branca leu e exibiu no final sua primeira apresentação para as televisões, esta quarta-feira.

Sarah Huckabee Sanders anunciou que de quando em quando, doravente, a Casa Branca vai passar a apresentar cartas de “homens, mulheres e crianças esquecidos” pelo quais o Presidente se encontra a lutar.

“Que idade tens? Quão grande é a Casa Branca? Quanto dinheiro tens?”, foram algumas das perguntas que a criança dirigiu a Trump na carta enviada ao Presidente norte-americano. “Eu não sei porque as pessoas não gostam de si. Você parece simpático, podemos ser amigos”, escreveu ainda.

“Dylan, obrigado por escreveres ao Presidente”, respondeu Sanders na reunião com os media, “e se alguma vez estiveres por Washington D.C. espero que apareças e nos deixes mostrar-te a Casa Branca”.