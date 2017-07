Trump. Pessoas transgénero não vão poder “servir” nas forças armadas dos EUA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que pessoas transgénero não vão poder servir nas forças armadas do país.

“Depois de consultar os meus generais e especialistas militares, tenham em atenção que o governo dos Estados Unidos não aceitará nem permitirá que os indivíduos transgéneros sirvam em qualquer capacidade das forças armadas dos Estados Unidos”, publicou Trump no Twitter. “As nossas forças armadas devem concentrar-se na vitória decisiva e esmagadora e não podem ser sobrecarregadas com os custos tremendos e perturbações médicas que os transsexuais envolvem”, continuou.

A decisão reverte uma política inicialmente aprovada pelo Departamento de Defesa sob a presidência de Barack Obama, que ainda se encontrava em revisão final. No entanto, James Mattis, secretário de Defesa dos Estados Unidos, divulgou no início do mês que estava a adiar a promulgação do plano de recrutamento de indivíduos transgéneros nas forças militares do país.

Alguns republicanos demonstraram a sua oposição ao facto de que pessoas transgénero tivessem permissão para servir os EUA.

A instituição Rand Corporation, que atua como uma entidade que desenvolve pesquisas e análises para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, estimou em 2016 que 2450 dos 1,2 milhões de membros ao serviço são transgéneros.