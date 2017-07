Reino Unido deixa de comercializar veículos a gasolina e a gasóleo a partir de 2040

A partir de 2040, ninguém poderá comprar nem vender veículos novos movidos a combustíveis fósseis no Reino Unido, uma medida que o governo britânico vai anunciar em breve e que surge integrada num plano abrangente de combate à elevada poluição do ar e às alterações climáticas.

De acordo com a BBC e outros media do país, o governo de Theresa May também vai anunciar até ao final deste mês a criação de um fundo de 255 milhões de libras (cerca de 285 milhões de euros) para ajudar os conselhos municipais a reduzirem as emissões de veículos movidos a diesel, parte de um pacote de três mil milhões de libras (3,35 mil milhões de euros) destinado a melhorar a qualidade do ar.

Ativistas consultados pela BBC dizem que as medidas pré-anunciadas são promissoras mas que precisam de as conhecer em maior detalhe antes de se pronunciarem sobre o plano de combate ao aquecimento global referente à indústria automóvel e ao sector dos transportes.

O plano surge em resposta a uma batalha legal que levou os tribunais britânicos a ordenarem o governo a definir novas medidas para combater os níveis ilegais de dióxido de nitrogénio detetados no Reino Unido. Os juízes concordaram com os ativistas ambientais sobre o facto de planos anteriormente delineados pelo Executivo serem insuficientes para cumprir as metas definidas pela União Europeia para limitar a emissão de gases poluentes com impacto nocivo na saúde dos cidadãos e no ambiente.

As organizações que defendem mais medidas de proteção ambiental querem que o governo crie e financie zonas de ar limpo, prevendo multas para quem entrar nelas com veículos movidos a gasolina ou a gasóleo. A estratégia de ar limpo começou a ser debatida pelos ministros em maio, prevendo-se que as medidas finais sejam anunciadas até 31 de julho. Entre essas poderão contar-se alterações no sector dos transportes públicos para os tornar mais "verdes".

O anúncio que o governo britânico se prepara para fazer surge numa altura em que vários países e fabricantes estão a tentar acelerar a transição para veículos elétricos. No início deste mês, o governo francês de Emmanuel Macron anunciou planos semelhantes para acabar com a compra e venda de carros movidos a gasolina e a gasóleo até 2040. Esta terça-feira, a alemã BMW anunciou que, a partir de 2019, a sua fábrica em Oxford vai passar a produzir apenas uma versão totalmente elétrica do icónio Mini — seguindo o exemplo da sueca Volvo, que a partir do mesmo ano só vai produzir novos modelos com motores elétricos e híbridos.

Estima-se que a poluição do ar está por trás de cerca de 40 mil mortes prematuras por ano no Reino Unido, contribuindo igualmente para as elevadas emissões de gases com efeito de estufa. Um porta-voz do governo citado pela BBC reconhece que a baixa qualidade do ar é "um dos maiores riscos ambientais" de saúde pública no país e garantiu que "este governo está determinado em agir no mais curto período de tempo possível" para fazer frente ao problema.

"O nosso plano para lidar com os combustíveis sujos vai passar por ajudar os conselhos [municipais] a limparem os focos de emissões — por vezes uma só estrada — através de medidas de senso comum que não vão penalizar injustamente os trabalhadores comuns."