Rajoy nega conhecimento dos assuntos económicos do PP durante os alegados subornos

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, declarou esta quarta-feira em tribunal que não estava a par das questões financeiras do Partido Popular (PP) durante o período em que supostamente empresários pagaram subornos e financiavam o partido em troca de obtenção de contratos públicos.

“Nunca me ocupei da contabilidade ou dos assuntos económicos do partido”, afirmou, alegando que entre 1999 e 2005 apenas tratava das questões políticas, nomeadamente na condução das campanhas eleitorais, e que não estava a par da suposta contabilidade paralela do PP.

Convocado como uma das mais de 300 testemunhas do caso Gürtel, que conta com 37 arguidos, Rajoy tornou-se no primeiro chefe de Governo espanhol a ser ouvido num julgamento. Primeiro-ministro desde 2011, é líder do partido desde 2004, mas anteriormente foi vice- secretário-geral e secretário-geral.

Francisco Correa, que surge como o mentor do caso Gürtel, explicou anteriormente em tribunal o modo como decorreu a entrega de dinheiro a funcionários públicos e responsáveis do PP para a atribuição de contratos públicos a determinadas empresas construtoras, entre outras, durante o boom do imobiliário em Espanha. Membros do PP terão supostamente recebido milhões de euros em subornos.

Rajoy afirmou nunca ter tido qualquer relação com Francisco Correa, apesar do empresário ter anteriormente declarado em tribunal que chegou a ter um escritório na sede do partido.

O primeiro-ministro reconheceu contudo que em 2004 ordenou que o PP deixasse de ter relações com as empresas de Correa, devido aos indícios de que estaria a envolver o partido em contratos duvidosos.