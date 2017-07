Plano para revogar o Obamacare aos trambolhões no Senado

Uma curta maioria de senadores americanos votou na terça-feira a favor de se debater um projeto-lei que prevê a revogação do Affordable Care Act (ACA), mais conhecido como Obamacare, sem um plano para substituir o atual sistema de saúde no imediato.

Contudo, horas depois, os líderes da maioria republicana voltaram a sofrer mais uma derrota quando o seu projeto geral para anular o programa de cuidados de saúde implementado por Barack Obama não obteve votos suficientes para avançar.

Na votação de terça-feira à noite, era necessário que um mínimo de 60 senadores votassem contra a objeção parlamentar ditada na semana passada; do total de 100 membros do Senado, apenas 43 deram o seu aval a esse plano.

O facto de o plano de substituição do Obamacare ter falhado em alcançar o mínimo de votos requeridos "é um sinal agoirento de que os líderes republicanos continuam à procura de uma fórmula para conseguirem aprovar o seu pacote legislativo de saúde esta semana", aponta o "New York Times" — mas não basta, pelo menos para já, para ditar o fim das aspirações da maioria republicana, que vai continuar a debater as suas propostas com os democratas até ao final da semana.

A intensa sessão começou com uma ovação de pé a John McCain, o senador republicano do Arizona a quem foi diagnosticado um cancro no cérebro na semana passada. Foi ele quem possibilitou o momento de triunfo dos republicanos na câmara alta do Congresso ontem, ao votar a favor do debate da proposta de lei apresentada pelo líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, após vários republicanos se terem alinhado com os democratas no chumbo a projetos-lei anteriores que delienou com o Presidente Trump para "revogar e substituir o Obamacare".

Dos 52 senadores republicanos, 50 votaram a favor de mais discussões com duas legisladoras da maioria a alinharem-se com os 48 democratas. Quando há empates como este no Senado, é o vice-presidente que tem o poder de decidir se uma proposta avança e foi isso que Mike Pence fez. Apesar dessa vitória, a noite acabou com uma nota amarga para os republicanos e para Donald Trump, que fez da revogação do Obamacare uma das suas grandes bandeiras eleitorais.

"Esta vitória pode ser fugaz", aponta o NYT. "Ainda não há acordo entre os republicano do Senado quanto a um projeto-lei de revogação que, em última instância, consigam aprovar para extirpar a legislação que veio garantir cobertura médica a milhões de americanos. O Senado avança agora para debates, emendas e eventualmente para uma votação final de um conjunto de leis que poderão ter um efeito profundo no sistema americano de cuidados de saúde — que representa cerca de um sexto da economia dos EUA."

Win McNamee

O gabinete orçamental do Congresso já avisou que, se o plano atual for aprovado, cerca de 32 milhões de norte-americanos das camadas mais vulneráveis da sociedade vão perder os seus seguros de saúde. O diário nova-iorquino, à semelhança de outros media, refere que, dadas as cisões dentro do partido no poder, "é inteiramente possível que, no final da semana, os senadores não tenham conseguido aprovar nada".

No início do mês, McCain e outros republicanos do Senado tinham admitido que as tentativas da maioria para revogar o Obamacare estavam destinadas a falhar. Ontem, e apesar de ter revertido a sua promessa de votar contra a última proposta do seu partido, McCain voltou a tecer duras críticas aos líderes republicanos por estarem em negociações secretas com Trump sem envolverem o grosso dos legisladores.

"Pedirem-nos para engolirmos as nossas dúvidas e forçarem uma oposição unida não vai funcionar no final e provavelmente não deveria funcionar", declarou, acrescentando que o falhanço dos atuais esforços para revogar o Obamacare "parece provável".

O Arizona, que McCainn representa no Senado, é um dos 31 estados que, sob o ACA, expandiu a cobertura do Medicaid, o programa federal de seguros de saúde. As suas mais recentes declarações refletem as preocupações de vários legisladores desses estados, entre eles um outro senador do Arizona, Jeff Flake. "Penso que estamos todos preocupados com a possibilidade de estarmos a tirar o tapete de debaixo dos pés das pessoas", declarou ontem aos colegas.

Antes da votação, o líder da minoria democrata, Chuck Schumer, implorou aos republicanos que desistam de revogar o Obamacare e que, em vez disso, trabalhem com a oposição para melhorar o atual sistema de saúde.

"Sabemos que o ACA não é perfeito. Mas também sabemos que aquilo que vocês propuseram é muito pior. Podemos trabalhar juntos para melhorar os cuidados de saúde neste país. [Podemos] virar as costas agora antes que seja tarde demais para milhões e milhões e milhões de americanos que vão ser profundamente prejudicados de formas das quais nunca irão recuperar."