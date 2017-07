O dilema de Trump. Câmara dos Representantes aprova mais sanções à Rússia

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma nova ronda de sanções à Rússia, apesar das objeções do Presidente Donald Trump. O projeto-lei tinha sido apresentado no sábado, no dia em que se marcaram os primeiros seis meses da administração norte-americana, como retaliação à ingerência russa nas presidenciais de novembro.

O projeto-lei vem complicar o plano de Trump para melhorar as relações com Moscovo, numa altura em que as suspeitas de conluio entre a sua equipa de campanha e operativos ligados ao governo de Vladimir Putin estão em crescendo.

A medida segue agora para o Senado, onde deverá receber luz verde antes de chegar à secretária do Presidente. A Casa Branca já disse que está a rever o projeto-lei, não se sabendo para já se Trump vai usar o seu poder de veto para a travar.

"Embora o Presidente apoie sanções duras à Coreia do Norte, ao Irão e à Rússia, a Casa Branca está a rever a legislação da Câmara [dos Representantes] e está à espera que um pacote final legislativo chegue à mesa do Presidente" antes de tomar uma decisão, disse a assessora Sarah Sanders em comunicado.

A par das suspeitas de conivência que têm estado a amontoar-se sobre a administração republicana ao longo do último meio ano, Trump passou a última semana a lançar ataques ao seu procurador-geral, Jeff Sessions, porque este decidiu retirar-se de todas as investigações do FBI à Rússia após ter sido denunciado que se encontrou pelo menos duas vezes com o embaixador russo durante a campanha presidencial — e que, num desses encontros, debateu questões da campanha com Sergei Kislyak.

Numa entrevista ao "New York Times" na semana passada, na véspera de cumprir seis meses na presidência, Trump disse que "nunca teria contratado" Sessions se soubesse que ele ia abdicar do seu poder no que toca a esses inquéritos. Entretanto, acusou publicamente o chefe do Departamento de Justiça — que supervisiona as operações do FBI e de outras agências federais — de ser "fraco" e disse-se "desapontado" com a decisão que Sessions tomou em maio, embora tenha sublinhado que não vai despedi-lo "para já".

Quem apoia as sanções?

Do total de 435 representantes da câmara baixa, 419 votaram ontem a favor do projeto-lei e apenas três contra, com o líder da maioria republicana, Paul Ryan, a declarar que o pacote de sanções — que têm como alvo a Rússia, a Coreia do Norte e o Irão — vem "apertar o cerco aos mais perigosos adversários" dos EUA para "manter os americanos seguros".

As novas sanções, que vêm juntar-se às que a administração de Barack Obama aprovou após a anexação da península ucraniana da Crimeira pela Rússia em 2014, passam por aplicar restrições a projetos de petróleo e de gás, entre eles o oleoduto Nord Stream 2 que liga o território russo à Alemanha. Em dezembro, após as secretas norte-americanas terem confirmado a existência de provas da ingerência russa nas eleições, Obama expulsou 35 diplomatas do país e encerrou dois complexos geridos por Moscovo nos EUA.

Votação no Senado, decisão de Trump

O projeto-lei aprovado na terça-feira pela Câmara dos Representantes segue agora para votação no Senado, numa data ainda por definir. Se receber luz verde da câmara alta sem grandes alterações, será enviado ao Presidente Trump; se uma versão diferente for aprovada, uma comissão do Congresso terá de agregara as duas e desenhar uma só que agrade aos legisladores das duas câmaras antes de a Casa Branca ser chamada a pronunciar-se.

Aí, o Presidente terá duas opções: ou veta a medida, alimentando as suspeitas de conluio com o Kremlin, ou promulga a lei. A grande maioria dos legisladores dos dois partidos apoia a resolução, o que torna um potencial veto presidencial num passo controverso. A par disso, este tipo de chumbo do Presidente pode ser ignorado se dois terços dos membros de cada câmara votarem contra a decisão de Trump. A porta-voz Sarah Sanders disse esta terça-feira que o líder norte-americano "vai estudar a legislação e ver qual é o produto final" antes de anunciar a sua decisão.

A Rússia já reagiu?

Antes da votação de terça-feira, o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, disse que tais medidas vão plantar uma "mina perigosa" na raiz das relações bilaterais entre os dois países. "Tudo isto é muito preocupante. Não estamos a ver quaisquer sinais de que a histeria russofóbica que tomou conta do Congresso dos EUA esteja a amainar."

Após a aprovação do projeto-lei na Câmara dos Representantes, o deputado russo Leonid Slutsky disse que as sanções "minam as perspetivas de restauração das relações russo-americanas e complicam-nas ainda mais num futuro próximo". À agência russa Interfax, o legislador do Partido Liberal Democrata (LDPR, nacionalista), essencialmente alinhado com o Rússia Unida de Putin, sublinhou que as "oportunidades para manobras diplomáticas" são agora "extremamente" pequenas.