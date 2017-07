Incêndios no sul de França forçam evacuações em massa

O sul de França está a ser varrido por incêndios de enormes proporções, que na madrugada desta quarta-feira forçaram a retirada de 10 mil pessoas das suas casas perto de Bormes-les-Mimoses, na região de Provença-Alpes-Costa Azul.

A evacuação em massa ocorreu ao terceiro dia de fogos naquela região administrativa, que esta semana já tinham levado as autoridades francesas a pedirem à União Europeia mais apoios para controlar os incêndios.

"As evacuações, a retirada de pelo menos 10 mil [pessoas], aconteceu perante a progressão do fogo", disse uma fonte dos bombeiros à AFP. A área ardida, acrescentou, é uma em que "a população duplica ou triplica no verão".

A AFP avança que, neste momento, mais de quatro mil hectares de terra já arderam ao longo da costa mediterrânica, no interior montanhoso do sul de França e na ilha de Córsega, em plena época alta turística.

Com ventos fortes e condições de seca – uma mistura perigosa semelhante à que gerou o mortífero incêndio de Pedrógão Grande em Portugal no mês passado – o governo francês pediu aos parceiros da UE que enviem dois aviões extra de combate às chamas; o pedido foi de imediato atendido por Itália, avançou Bruxelas.

Contudo, um oficial europeu denunciou sob anonimato à mesma agência que existe uma escassez de equipamento que está a impedir o total apoio a França e a outros países afetados pelos fogos de verão.

Na terça-feira, o ministro francês do Interior, Gerard Collomb, anunciou numa visita à Córsega que seis aviões de combate às chamas vão ser adicionados à frota aérea do país para controlar e extinguir os incêndios.

Neste momento, há mais de quatro mil bombeiros e tropas mobilizados para o combate às chamas na região, apoiados por 19 bombardeiros de água. Na segunda-feira, quando os primeiros incêndios deflagraram, pelo menos 12 bombeiros ficaram feridos e 15 agentes da polícia tiveram de receber tratamento por causa da inalação de fumo, avança a BBC.

A par da Córsega, outra das zonas atingidas é Saint-Tropez, que nesta altura do ano recebe milhares de turistas de todo o mundo nas suas praias. Esta terça-feira, os bombeiros conseguiram conter as chamas em La Croix-Valmer, um resort popular entre os ricos e famosos, já depois de o fogo ter destruído 400 hectares de floresta costeira numa área com várias casas, anunciou o chefe da polícia local.

Mais de 200 pessoas tiveram de ser retiradas dali antes de o fogo ter sido extinto. "É uma área de desastre", lamentou-se o vice-autarca de La Croix-Valer, René Carandante, descrevendo o cenário desolador de pinheiros negros ardidos onde dantes havia uma floresta verde enquadrada pelas águas límpidas do Mediterrâneo. "Não resta nada."