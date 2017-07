França quer banir venda de veículos movidos a gasolina e diesel até 2040

O novo governo de França quer retirar de circulação todos os veículos movidos a gasolina e gasóleo até 2040, anunciou na quinta-feira o ministro Nicolas Hulot.

O homem que Emmanuel Macron escolheu para chefiar as pastas do ambiente e da transição ecológica fez o anúncio ao apresentar uma série de medidas para reduzir as emissões de carbono até 2050, um dia antes do início da cimeira do G20 em Hamburgo. As alterações climáticas deverão ser um dos tópicos centrais do encontro a decorrer entre hoje e sábado, sobretudo depois de Donald Trump ter decidido retirar os EUA do Acordo do Clima de Paris.

Aos jornalistas em Paris, Hulot reconheceu que o objetivo de banir todos os carros movidos a combustíveis fósseis coloca grande pressão sobre os fabricantes de automóves do país, mas garantiu que o novo governo tem intenções de implementar vários projetos que "possibilitar o cumprimento dessa promessa".

O plano do governo Macron passa por dar subsídios às famílias mais pobres de França para que possam trocar os seus carros por veículos que dependam de energias limpas. O anúncio surgiu depois de, na quarta-feira, a Volvo ter anunciado que, a partir de 2019, só vai fabricar veículos híbridos e elétricos.

Na conferência de imprensa, Hulot disse que França vai deixar de usar carvão na produção de eletrcidade até 2022 e que vai investir até 4 mil milhões de euros para ajudar a aumentar a eficiência energética do país. As medidas fazem parte de um plano para os próximos cinco anos, até ao final do primeiro mandato de Macron, para encorajar a aposta em energias limpas e renováveis e assim cumprir os compromissos assumidos no Acordo do Clima de Paris.

"Queremos demonstrar que a luta contra as alteraçõs climáticas pode conduzir à melhoria do dia-a-dia dos franceses", declarou o ministro do Ambiente, acrescentando que o governo que assegurar que o país continua "na liderança" de políticas ambientais e de combate ao aquecimento global.

França junta-se assim a outros países que, nos últimos meses, também anunciaram que vão banir todos os veículos movidos a gasolina e diesel — caso da Holanda e da Noruega, que querem atingir esse objetivo até 2025, e da Alemanha e da Índia, que definiram 2030 como meta.

Combate à desflorestação

A par disso, Hulot também anunciou ontem que França vai deixar de importar produtos insustentáveis como o óleo de palma e soja, cuja produção desregulada está a contribuir para a desflorestação do mundo, em particular na floresta amazónica, no sudeste Asiático e no Congo.

Antigo jornalista e apresentador de um programa televisivo sobre vida selvagem, o agora ministro acompanha há muito o fenómeno da desflorestação, que neste momento contribui em 10% para as emissões de gases com efeito de estufa na base do contínuo aquecimento do planeta.

Ulet Ifansasti

Hulot defende que seria "esquizofrénico" encorajar indústrias e fabricantes a reduzirem as suas emissões enquanto se aceita que milhões de árvores, capazes de absorverem o nocivo dióxido de carbono que é libertado para a atmosfera, sejam decepadas a cada ano.

A proposta ambiental do novo governo vai ser levada a votação parlamentar no outono, para garantir que França consegue cumprir o compromisso de, até 2025, reduzir a produção de energia nuclear em 75% e de energias mistas em 50%.

"Esta é uma grande declaração de intenções por parte do governo francês e um exemplo de como provavelmente vamos assistir a mudanças exponenciais nos próximos anos à medida que os governos forem implementando as alterações necessárias para melhorar a qualidade do ar e do nosso clima", diz ao "The Independent" James Thornton, diretor da ONG ClientEarth. "Depois do anúncio da Volvo, as perspetivas para os motores de combustão interna são sombrias. [...] Estes passos devem ser seguidos por outros governos e pelas indústrias, que têm de agir para nos proteger da poluição do ar nas nossas cidades e ajudar a mitigar as alterações climáticas."