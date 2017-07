Adolescente acusada de comunicar com militante do Daesh para ajudar em ataque terrorista

Um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres avançou que a jovem é suspeita de “receber instruções sobre como treinar e usar armas”

Uma adolescente de 17 anos foi acusada de crimes terroristas depois de supostamente ter comunicado com um militante do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) na Síria e de se preparar para receber armas com o objetivo de realizar um ataque terrorista no Reino Unido.

De acordo com o “The Independent” um porta-voz da Polícia Metropolitana avançou que a jovem é suspeita de “receber instruções sobre como treinar e usar armas”.

As investigações chegam em meio a advertências de que o Daesh está a tentar cada vez mais incitar ataques terroristas a nível mundial, após perder todo o território no Iraque e na Síria, incluindo a cidade de Mossul.

Cressida Dick, comissária da Polícia Metropolitana, disse na semana passada que “desde março deste ano, o ritmo mudou”, listando os ataques “horríveis” que deixaram 36 pessoas mortas e 200 feridas em Westminster, Manchester, London Bridge e Finsbury Park.

“O progresso no terreno na Síria e no Iraque não se traduz necessariamente numa redução da ameaça aqui”, acrescenta. Segundo a comissária, as atrocidades mais recentes no Reino Unido foram executadas por extremistas “domésticos” que “atuam em grupos pequenos ou aparentemente sozinhos”. Os analistas alertaram que o grupo terrorista pode usar a internet e aplicativos de mensagens para treinar potenciais terroristas.

A identidade da jovem não foi revelada devido à sua idade e esta foi mantida sob custódia até comparecer no Tribunal de Magistrados de Westminster esta quarta-feira. A jovem já havia sido acusada de ofensas terroristas em Abril e deve comparecer no Old Bailey na quinta-feira, relativamente a esses assuntos.