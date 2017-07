Surto de dengue no Sri Lanka mata 300 pessoas

As autoridades de saúde dizem que a atual crise deriva das monções e das inundações que deixaram poças de água estagnada, locais propícios à criação dos mosquitos que transportam o vírus

O Sri Lanka está a atravessar o pior surto de dengue de que há memória. O vírus, transmitido por mosquitos, já matou cerca de 300 pessoas.

A Cruz Vermelha do Sri Lanka e a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho avançaram, na segunda-feira, que estavam a aumentar a assistência de emergência ao país, uma vez que o número de casos de dengue atingiu os 100 mil. A Cruz Vermelha disse que aumentou o seu orçamento em 300 mil dólares (cerca de 258 mil euros) para ajudar a lidar com este surto sem precedentes.

“As pessoas com dengue estão a entrar em hospitais lotados, que estão a lutar para lidar com a crise, particularmente na província ocidental mais atingida”, disse a Cruz Vermelha num comunicado, citada pela Al-Jazeera.

O Ministério da Saúde disse que o número de infeções por dengue subiu acima de 100 mil desde o início de 2017, com 296 mortes já registadas. Este número é quase o dobro do ano passado, com cerca de metade dos casos reportados no oeste da ilha, incluindo na capital, Colombo.

As autoridades de saúde dizem que a culpa da atual crise é das chuvas das monção e das inundações que deixaram poças de água estagnada, locais propícios para a criação de mosquitos que transportam o vírus. As chuvas em curso e o agravamento das condições de saneamento podem fazer com que a doença continue a espalhar-se.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o dengue é uma das doenças de crescimento mais rápido, endémica em 100 países, havendo até 390 milhões de infeções por ano. “O dengue é uma doença endémica aqui, mas uma das razões para o aumento dramático dos casos, atualmente, prende-se com a disseminação e a evolução do vírus, e as pessoas não têm imunidade para o combater”, afirma Novil Wijesekara, chefe de saúde da Cruz Vermelha do Sri Lanka, num comunicado.

O surgimento da doença forçou o encerramento das escolas. “Foram dadas instruções a todas as escolas para que se coordenem com as autoridades locais e procurem áreas de reprodução de mosquitos nas proximidades”, afirma um funcionário do Ministério da Educação. As tropas já se espalharam por toda a ilha para ajudar à limpeza dos locais de águas estagnadas e impedir que as larvas dos mosquitos cresçam.